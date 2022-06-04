Приемная дочь Ирины Понаровской сообщила о побоях в семье
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Приемная дочь Ирины Понаровской сообщила о побоях в семье

Приемная дочь Ирины Понаровской сообщила о побоях в семье
Певица Ирина Понаровская удочерила девочку и стала заложником ситуации. В 80-х артистка удочерила темнокожую девочку. Однако после рождения сына певица вернула Настю обратно в детский дом. Приемная дочь артистки рассказала, как ей жилось в звездной семье. Анастасия Кормышева не в обиде на певицу, но и воспоминания о том периоде у нее остались не самые лучшие. По словам женщины, второй муж Понаровской Вейланд Родд-младший вел себя достаточно грубо, а артистка тем временем молчала... «Ее муж поднимал на меня руку, в памяти — агрессия. Этот человек плохой, он меня обижал. А сама Ирина была заложником обстоятельств — она была за мужчиной и ничего не могла сделать», — вспомнила Анастасия в программе «10 самых» на ЦТВ.
Ирина Понаровская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В 1984 году Ирина Витальевна родила сына. Практически сразу после этого исполнительница сдала приемную дочь в детский дом. Как ранее отмечала Понаровская, на непростом решении настоял супруг. Несколько лет назад Кормышева виделась с артисткой, но встреча прошла достаточно сухо. Анастасия и сейчас не прочь пообщаться с 69-летней Ириной Витальевно, только вот она уверена, что «маме» это не нужно. «Конечно, она боится встречи со мной. Она же понимает, что моей вины в том, что произошло, нет никакой. Если бы она захотела встретиться, я бы согласилась. Но без камер — чисто по-человечески поговорить как взрослые люди. Честно говоря, у меня никаких эмоций по отношению к ней нет, в принципе. Я к ней отношусь ровно. Нет ни безумной любви, ни злости, ни обиды. Каждый сам проживает свою жизнь. Я телевизор не смотрю, но, конечно, слышала, что она возвращается на сцену. Видела ее новый образ. Как он мне?.. Баба как баба! Человек, который сделал кучу пластических операций. Обычная история…» — считает женщина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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