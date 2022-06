Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time не стоит ждать в этом финансовом году

Вадим Карасев





Многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, анонсированный еще в 2020 году с планируемой датой релиза в начале 2021 года, вновь откладывается на неопределенный срок. Он и ранее не имел точной даты релиза — проект переносили сначала на разные кварталы 2021 года, потом переносили на 2022 год, а далее планировали выпустить в текущем финансовом году (до апреля 2023 года). Теперь же игра не имеет даже приблизительного релизного окна.

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time в мае этого года отдали разрабатывать студии Ubisoft Montreal, хотя ранее над ним работали Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai. Игроки на днях обратили внимание, что проект пропал из предварительных заказов в крупных магазинах, вроде Amazon и GameStop. Портал IGN обратился к Ubisoft и получил комментарий, что пока нет ясности с датой релиза ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, но игра не выйдет в этом финансовом году. То есть, ждать ее раньше апреля 2023 года не стоит.

Отметим, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time давно не показывали. После первой геймплейной демонстрации проект сильно раскритиковали.