Рената Литвинова поделилась фото 20-летней дочки, сменившей имидж

Актриса и режиссер Рената Литвинова воссоединилась с дочерью Ульяной Добровской в Париже. Рената Литвинова, переехавшая в Париж в начале весны, поделилась в соцсети свежим фото единственной дочери – 20-летней Ульяны. Девушка, рожденная в браке с бизнесменом Леонидом Добровским, давно живет за границей – она училась во Франции, Великобритании, Бельгии, а сейчас перебралась к маме, с которой очень близка. На снимке Ульяна предстала с новой прической – каре, благодаря чему стала еще больше похожа на Литвинову, давно коротко стригущуюся. В комментариях подписчики актрисы осыпали девушку комплиментами и особо отметили ее уникальную красоту.Ульяна Добровская «Какая красивая, очень на вас похожа», «А глаза-то мамины», «Новая прическа! Красавица!», «Во взгляде – достоинство. Настоящая!», «Прекрасная генетика!», «Красивая как Рената», «Красавица, а какие глаза!»— принялись восторгаться интернет-пользователи. Напомним, Рената Литвинова дважды была замужем, и оба ее брака закончились разводами. С первым супругом — кинопродюсером Александром Антиповым – актриса прожила всего год. Второй раз знаменитость отправилась под венец уже беременная Ульяной, но спустя шесть лет рассталась с Добровским. С тех пор артистка предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Ходят слухи, что в Париже Литвинова живет с французским миллионером, у которого в собственности замки, отели и яхты. Новый избранник полностью обеспечивает актрису и не жалеет денег на красивые сюрпризы, чтобы впечатлить возлюбленную. Правда, на публике пару ни разу не видели, а в свет Литвинова выходит вместе с подругой Земфирой Рамазановой, которая уехала с ней за границу. Недавно знаменитостей заметили на турнире «Ролан Гаррос», где играла российская теннисистка Дарья Касаткина.