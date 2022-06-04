Рената Литвинова потратила сумасшедшие деньги на обучение дочери

Ксения Собчак раскрыл, сколько актриса Рената Литвинова потратила на обучение дочки. Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» озвучила сумму, которую платит актриса Рената Литвинова за обучение своей дочери Ульяны Добровской в Королевской академии изящных искусств бельгийского Антверпена. Как заметила Ксения Собчак, Ульяна Добровская на финальном фэшн-показе года показала свою коллекцию перед собравшейся европейской публикой.Рената Литвинова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Демна Гвасалия, который вместе с Ренатой и Земфирой был на показе, кстати, тоже там учился. Еще среди выпускников: Мартин Маржела, Дрис ван Нотен. Стоимость учебы в академии — от 7500 долларов в год», рассказала Ксения Собчак. Напомним, что Рената Литвинова несколько месяцев назад покинула Россию. Вместе со своей подругой певицей Земфирой они обосновались в столице Франции – Париже.