Рената Литвинова потратила сумасшедшие деньги на обучение дочери
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Рената Литвинова потратила сумасшедшие деньги на обучение дочери

Рената Литвинова потратила сумасшедшие деньги на обучение дочери
Ксения Собчак раскрыл, сколько актриса Рената Литвинова потратила на обучение дочки. Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» озвучила сумму, которую платит актриса Рената Литвинова за обучение своей дочери Ульяны Добровской в Королевской академии изящных искусств бельгийского Антверпена. Как заметила Ксения Собчак, Ульяна Добровская на финальном фэшн-показе года показала свою коллекцию перед собравшейся европейской публикой.
              Рената Литвинова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Демна Гвасалия, который вместе с Ренатой и Земфирой был на показе, кстати, тоже там учился. Еще среди выпускников: Мартин Маржела, Дрис ван Нотен. Стоимость учебы в академии — от 7500 долларов в год», рассказала Ксения Собчак. Напомним, что Рената Литвинова несколько месяцев назад покинула Россию. Вместе со своей подругой певицей Земфирой они обосновались в столице Франции – Париже.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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