Rumbleverse все еще существует, скоро ее можно будет опробовать
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Rumbleverse все еще существует, скоро ее можно будет опробовать

Rumbleverse все еще существует, скоро ее можно будет опробовать


В конце 2021 года компания Epic Games анонсировала свою Королевскую Битву — проект Rumbleverse. Изначально предполагалось, что он выйдет 15 февраля, но за пару недель до релиза разработчики решили отложить игру на неопределенный срок.

Сегодня создатели проекта Rumbleverse сообщили, что все еще работают над ним. Игра пока так и не имеет даты выхода, но разработчики сообщили о скором тестировании. 11 июня в 20:00 по московскому времени пройдет открытый тест Rumbleverse. Он продлится всего сутки — до 12 июня 20:00 по московскому времени. При этом, мультиплеер будет кроссплатформеннный, он пройдет на всех платформах, где планируется релиз игры — Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Напомним, что Rumbleverse — это Королевская Битва на 40 игроков с уникальными персонажами.


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По материалам: newxboxone

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