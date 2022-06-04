Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины надеется на рост экономического сотрудничества с РФ

19:49 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в субботу заявил о важности предстоящей 7 июня встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой он рассчитывает обсудить вопросы усиления экономического сотрудничества с Москвой. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Додик также сообщил, что намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, где прорабатывается его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Перед нами важная встреча в Белграде с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мы будем говорить обо всех важных вопросах и запланированных проектах, таких как строительство газопровода, газовая ТЭЦ и укрепление сотрудничества в сфере экономики», — написал лидер боснийских сербов.

По его словам, задача руководства Республики Сербской (один из двух энтитетов БиГ) заключается в обеспечении стабильности и защиты сербских интересов, которые можно обеспечить, сохранив нейтральный статус.

Согласно Дейтонскому соглашению о мире в Боснии и Герцеговине, подписанному в декабре 1995 года в Париже, государство состоит из двух энтитетов: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины, а также Республики Сербской и округа Брчко. При этом БиГ имеет одну из самых сложных в мире систему устройства власти, которая учитывает интересы трех народов: сербов, хорватов и бошняков.

«Для сербов и русский и украинский народы являются братскими и мы не можем быть на чьей-либо стороне», — подчеркнул он.

Ранее в российском МИДе сообщили, что Сергей Лавров 6 -7 июня посетит Сербию с визитом, в ходе которого проведет встречи с президентом республики Александаром Вучичем, а также со своим сербским коллегой Николой Селаковичем.

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