Светлане Лободе придется вымаливать прощение, если хочет заработать в России

Специалист шоу-бизнеса высказался о судьбе певицы Светланы Лободы. Огромной частью своего успеха Светлана Лобода обязана России, где много выступала и гастролировала. Певица не скрывала, что любит нашу страну, но, когда началась спецоперация, изменила взгляды. Многие украинские знаменитости изменили свое отношение к России после февраля 2022 года. Макс Барских, Потап и другие звезды открыто выражают свое презрение россиянам. Светлана Лобода присоединилась к осуждениям и бросилась помогать своим соотечественникам, бежавшим из Украины. Российские патриоты обвинили звезду в двойной игре — мол, деньги зарабатывала у нас, а когда настали тяжелые времена, свинтила. Такого же мнения придерживается концертный директор Леонид Дзюник. По его словам, Лобода зарабатывала в России колоссальные деньги. «Знаете, сколько получает Лобода за выступление? 75 тысяч евро, у нее райдер только на питание в один день — 800 тысяч рублей. И она еще оскорбительно высказывается в адрес России? Да ты здесь обрела все, что можно было!» — эмоционально высказался продюсер.Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Специалист в мире шоу-бизнеса с уверенностью может утверждать, что некоторые украинские артисты, отказавшиеся от концертов, теперь кусают локти. Далеко ходить за примером не надо — Макс Барских больше всех критиковал Россию и даже запретил свою музыку на российских платформах, но через месяц переобулся, и теперь его творчество вновь доступно на наших площадках. «Возьмите Лободу, которая собралась во Владивостоке просить прощения. Она должна на коленях вымаливать его. Все уже начинают возвращаться», — говорит Леонид Дзюник. Отметим, что Светлана уже несколько лет назад перебралась жить в Европу. По ее словам, она всегда хотела жить у моря и мечтала, чтобы дочки росли в теплых краях.