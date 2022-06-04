Трансгендеров и лунатиков в летчики не возьмут

Минздрав подготовил проект приказа о противопоказаниях для работы в авиации

12:00 Автор: Юлия Сапрыгина

Всего в список вошли 42 заболевания — от заикания до расстройства половой идентификации. Как отметили в Минздраве, уточнить предыдущий перечень потребовалось после выхода десятой версии Международной классификации болезней. Кстати, до 2025 Россия планирует перейти на МКБ-11, тогда список ограничений, видимо, уточнят еще раз.

Диспетчеров и стюардесс тоже обследуют

В конце 2021 года Минздрав утвердил порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников. В число тех, кто обязан проходить медосмотр, входят и специалисты гражданской авиации. Новый документ устанавливает, с какими конкретными заболеваниями работать в небе нельзя.

Как отмечено в пояснительной записке, основные ограничения будут касаться тех, кто непосредственно находится в кабине самолета, — пилотов, штурманов, бортрадистов, бортинженеров, бортмехаников и так далее. А также тех, кто управляет самолетами опосредованно, например диспетчеров. Кроме того, подтверждать свою пригодность для работы в небе будут бортпроводники, специалисты по обслуживанию судов и сотрудники авиационной безопасности.

Глаукома, заикание, диабет, психоз

В числе заболеваний, которые могут стать препятствием для работы в авиации, перечислены: туберкулез органов дыхания всех видов и форм, а также туберкулез других органов и систем и последствия туберкулеза. Не возьмут в пилоты или стюардессы и с анемией, нарушением свертываемости крови, другими геморрагическими состояниями тяжелой или средней степени, с прогрессирующим и рецидивирующим течением.

Еще одно ограничение для работы в небе — сахарный диабет, болезни щитовидной железы, других желез, ожирение и даже нарушение обмена веществ. Не место у штурвала и людям с психическими расстройствами, считают в Минздраве. А также с расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, за исключением табака. Не пройдут медкомиссию и люди с органическими тревожными расстройствами, шизофренией, хроническими бредовыми расстройствами, неуточненным неорганическим психозом.

«Летчики относятся к той категории работников, за которыми должен быть особый контроль именно в части психического здоровья, — отметила зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. — Именно поэтому этот пункт — один из самых объемных в документе».

Кроме того, в летчики не возьмут людей с инфекциями кожи и подкожной клетчатки. Это, к примеру, дерматиты и экземы, простой хронический лишай и почесуха, псориаз, крапивница, красная волчанка.

Еще одно ограничение — венерические болезни. Отмечено, что в этом случае вопрос о годности к работе рассматривается после окончания курса лечения на основании заключения врача-дерматовенеролога.

В числе других причин отказа перечислены нарушение половой идентификации, расстройства сна, снохождение (сомнамбулизм), глаукома, заикание (запинание), речь взахлеб и так далее. Также от полетов могут отстранить на время беременности и лактации.





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Авиационный персонал, у которого выявлены медицинские противопоказания, направляют на экспертизу профпригодности, говорится в проекте приказа. При этом после лечения на работу могут вернуть — это тоже решает комиссия.

«Многие работники, в том числе и в авиации, опасаясь отстранения от работы, скрывают свои заболевания, — отметила Татьяна Соломатина. — Поэтому, на мой взгляд, в приказе нужно прописать, чтобы на медосмотр пилоты и стюардессы приходили с выпиской из амбулаторной карты в поликлинике».

Кроме того, по мнению депутата, необходимо сократить срок действия анализов и других исследований, которые работники могут предъявлять медкомиссии. Сейчас это 12 месяцев, а должно быть не больше трех, считает депутат.

Перечень еще уточнят

Как отмечено в пояснительной записке к проекту приказа, уточнить перечень ограничений для работы в авиации потребовалось в соответствии с Международной классификацией болезней — 10.

Ранее «Парламентская газета» рассказывала, что с 1 января 2022 года в России начали применять следующую версию документа — МКБ-11. Полностью перейти на новый классификатор планируют к 2025 году. Тогда перечень ограничений для работы в авиации уточнят еще раз.

МКБ-11 в несколько раз больше десятой. Она содержит примерно 55 тысяч уникальных кодов травм, болезней и причин смертности. Кроме того, отдельные заболевания изменили свой статус и принадлежность к той или иной группе. Так, МКБ-11 признает болезнью патологическое пристрастие к играм. Также по новым правилам ВИЧ стал хроническим заболеванием, а трансгендерность перешла из разряда психических расстройств в сексуальные.

Принципиальное отличие одиннадцатой версии от предыдущих — это переход на цифру, рассказал ранее «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике врач Владимир Круглый.

«Это позволит собирать воедино все данные из всех клиник, из всех регионов — и это очень важно. Потому что это также вопрос планирования внутри страны: сколько препаратов, какое оборудование нужно», — сказал Круглый.

#здоровье #авиа

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