Валерий Меладзе пожаловался на отсутствие работы

Кушанашвили рассказал о состоянии певца Валерия Меладзе. Кушанашвили заявил о тяжелейшем моральном состоянии 56-летнего певца. Исполнитель хита «Девушки из высшего общества» оказался в сложной ситуации. На второй день спецоперации России на Украине артист сделал видеообращение. Меладзе призвал прекратить боевые действия. «Валера записал ролик. Он путался в словах, но не визжал, не переходил на повышенный тон», — отметил Кушанашвили. Многие поклонники певца осудили его. Зрители начали сдавать билеты на его концерты. Гастроли артиста по России были отменены. Уроженец Батуми минувшей весной выступил на сцене лишь один раз – на закрытой вечеринке в Санкт-Петербурге.Валерий Меладзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В конце мая Валерий Шотаевич заявил, что потерял всякий интерес к шоу-бизнесу. Он указал, что в юности окончил Николаевский кораблестроительный институт. Исполнитель сообщил, что решил вернуться в свою первую профессию. «Теперь карьера Меладзе напоминает след от камня, рухнувшего в темную воду, — высказал мнение Отар. — Валера, который лучше всех пел о любви, сидит дома и говорит «работы нет и, скорее всего, не будет»». 51-летний телеведущий напомнил о красивой песне «Обернитесь», которую исполнили дуэтом Меладзе и Лепс. Кушанашвили заметил, что Григорий Викторович занял противоположную позицию, чем его партнер. Исполнитель хита «Самый лучший день» в мае съездил в Донбасс, где выступил перед местными жителями. После этого Лепс спел гимн России перед началом финала Кубка страны между «Спартаком» и «Динамо». Кушанашвили заверил, что Меладзе переосмыслил свою жизнь. По словам телеведущего, у певца сейчас большие психологические проблемы. «Валера Меладзе – рафинированный, как и его брат. Валера, мы плохо с тобой расставались. Когда я услышал твой голос в моем телефоне, я чуть не расплакался. Я очень ценю то, что ты сделал для людей вместе с братом посредством песен», — сказал уроженец Кутаиси в своем YouTube-шоу «Каково?!».