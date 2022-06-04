Вера Брежнева рвет все связи с Россией

Как сообщает пресса, певица Вера Брежнева решила окончательно порвать все связи. Артистка после известных событий покинула Россию, позже она объявилась в Польше, где занималась на складе волонтерством. Ну а теперь артистка нашла еще более тихое местечко — Италию, где у нее есть в собственности недвижимость. Сейчас многие украинские артисты после громких заявлений вернулись к гастролям и некоторые из них даже не исключают, что будут работать для россиян. Например, Макс Барских уже спел для американских зрителей и германских. И заявил, что не будет возражать, если русскоговорящие люди купят билеты на его концерты.Вера Брежнева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Светлана Лобода выступила на корпоративе в Ереване и сказала своим поклонникам, что возобновила гастрольную деятельность. О том, что она когда-либо откажется петь для россиян, она в принципе ни разу не говорила. А вот Вера Брежнева решила порвать связь с российской публикой. NEWS.ru об этом сообщила ее экс-менеджер Анастасия Драпеко. По ее словам, артистка больше не вернется в Россию, и с ней она официально порвала контракт.