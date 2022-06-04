Выход Fortnite в xCloud привел к двузначному росту сервиса
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Выход Fortnite в xCloud привел к двузначному росту сервиса

Выход Fortnite в xCloud привел к двузначному росту сервиса


Несколько недель назад Microsoft объявила о первой игре, которая доступна в облачном сервисе Xbox Cloud Gaming бесплатно без необходимости в подписке Game Pass Ultimate. Такой игрой стала Fortnite, теперь в нее можно играть через облачный сервис Microsoft на любом устройстве, где есть браузер. Например, это позволило многим игрокам на мобильных iOS устройствах вернуться к проекту, так как из App Store ранее игра была удалена.

Игровой инсайдер Джез Корден сообщил в рамках подкаста Xbox Two, что выпуск Fortnite в xCloud удачен с точки зрения облачного игрового сервиса Microsoft. Он заявил, что «тысячи игроков, играющих в Fortnite на xCloud, привели к двузначному росту сервиса». Конкретные цифры пользователей инсайдер не назвал.

Напомним, Microsoft сообщала ранее, что Fortnite — это лишь первая игра в Xbox Cloud Gaming, которая доступна всем желающим. В будущем обещают добавить и другие проекты, но пока без подробностей.

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По материалам: newxboxone

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