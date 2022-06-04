Законы, вступающие в силу с 5 июня
Вчера, 23:25
21:04 Автор: Ирина Макеева
Авиадебоширов будут усмирять экипажи самолётов.
Командиры самолётов получили право отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта применить против пассажира, который хулиганит на борту, специальные средства сдерживания.
Правительство РФ устанавливает порядок действий членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности, а также правила применения спецсредств.
Федеральный закон от 6 декабря 2021 года № 400-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации»
344
Законы, вступающие в силу в июне 27.05.2022
Платное обучение станет дороже 28.05.2022
Минобороны: Украинский МиГ-29 сбит в районе Славянска 02.05.2022
Андрей Луговой: Фирму с иноагентами в руководстве надо снимать с любых госзакупок 06.05.2022
По материалам: pnp.ru