Законы, вступающие в силу с 5 июня

21:04 Автор: Ирина Макеева

Авиадебоширов будут усмирять экипажи самолётов.

Командиры самолётов получили право отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта применить против пассажира, который хулиганит на борту, специальные средства сдерживания.

Правительство РФ устанавливает порядок действий членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности, а также правила применения спецсредств.

Федеральный закон от 6 декабря 2021 года № 400-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации»

344Законы, вступающие в силу в июне 27.05.2022Платное обучение станет дороже 28.05.2022Минобороны: Украинский МиГ-29 сбит в районе Славянска 02.05.2022Андрей Луговой: Фирму с иноагентами в руководстве надо снимать с любых госзакупок 06.05.2022