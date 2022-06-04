Законы, вступающие в силу с 5 июня
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Законы, вступающие в силу с 5 июня

Законы, вступающие в силу с 5 июня

21:04  Автор: Ирина Макеева



Авиадебоширов будут усмирять экипажи самолётов.

Командиры самолётов получили право отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта применить против пассажира, который хулиганит на борту, специальные средства сдерживания.

Правительство РФ устанавливает порядок действий членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности, а также правила применения спецсредств.

Федеральный закон от 6 декабря 2021 года № 400-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации»



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По материалам: pnp.ru

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