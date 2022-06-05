4 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 30 мая — 5 июня
Сегодня, 20:45 Вадим Карасев
На этой неделе, с 30 мая по 5 июня, в ТОП-10 Steam по выручке оказалось сразу 4 игры из Game Pass: Sea of Thieves (5 место), No Man’s Sky (6 место), It Takes Two (7 место), Sniper Elite 5 (9 место).
На первом месте в ТОП-10 Steam расположилось игровое устройство Steam Deck, которое продолжает уже несколько месяцев неизменно оставаться в списке лидеров. Сохраняет уверенные позиции в ТОПе и игра V Rising, которая все еще в раннем доступе, но ее продажи уже превысили 1,5 млн копий.
ТОП-10 Steam по выручке за неделю с 30 мая по 5 июня выглядит следующим образом:
Steam Deck
V Rising
Elden Ring
Valve Index VR-Kit
Sea of Thieves
No Man’s Sky
It Takes Two
FIFA 22
Sniper Elite 5
Stray (предзаказ)
По материалам: newxboxone