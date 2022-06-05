Анастасия Решетова рассказала об имплантах в попе
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Анастасия Решетова рассказала об имплантах в попе

Анастасия Решетова рассказала об имплантах в попе
26-летняя модель Анастасия Решетова поговорила на откровенные темы. «Первая вице-мисс Россия-2014» гордится женственной фигурой. Звезда подиума после рождения сына Ратмира 2,5 года назад перестала изнурять себя диетами, а также регулярно заниматься в спортзале. В последнее время фигура Анастасии значительно изменилась. Сегодня модели пришлось ответить на неприятный вопрос. «Почему все говорят, что вы вставили импланты в ягодицы?» — поинтересовалась у нее поклонница. «Ой, они всегда что-то говорят, — пожаловалась Решетова. — Сказочники. То про мою попу, то про личную жизнь. Уже была волна таких разговоров 4-5 лет назад, когда я из зала не вылезала. Только потом я снова резко похудела – и попа куда-то испарилась».
Анастасия Решетова в бикини - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Бывшая возлюбленная Тимати также расскзала, как работает над фигурой.   «До недавнего времени я делала силовые упражнения только на ноги и пресс. Но при этом много ела. В итоге у меня объемный низ, но приличная жировая прослойка. Я сейчас в процессе уменьшения. Делаю кардио на эллипсе и аэробные упражнения без весов, чтобы не становиться больше», — рассказала звезда. Экс-ведущая шоу «Ты – топ-модель» подшучивает над своим весом. «Я настолько поправилась, что все думают, что я в положении», — призналась она недавно. Модель пояснила, что просто расслабилась и наслаждается жизнью без гастрономических ограничений.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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