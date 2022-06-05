Анна Нетребко заявила, что будет отстаивать русский народ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Нетребко заявила, что будет отстаивать русский народ

Анна Нетребко заявила, что будет отстаивать русский народ
Оперная певица Анна Нетребко сделала новое заявление. Звезду оперы журналисты австрийского издания Zeit попытались вывести на очередные высказывания против России. Однако на этот раз оперная дива не поддалась влиянию. Она признала, что перед ее скандальным заявлением на нее оказывали давление сразу несколько сил. Артистка боялась, что против нее введут санкции и лишат австрийского паспорта. Тем не менее, в интервью сказала, что любит свою страну, свой народ и не желает отказываться от того, что русская. Она надеется, что ее поступок рано или поздно перестанут воспринимать, как предательство.
Анна Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В настоящий момент ее сильно удручает, что в мире обострилась русофобия и своим творчеством она попытается восстановить баланс. «Недавно я выступала в Париже и Милане с произведениями Чайковского и Рахманинова. И то, и другое не имеет никакого отношения к нынешней ситуации. Моя миссия в том, чтобы бороться с русофобией, выступая на сцене, в том числе и в русском репертуаре, что иногда нежелательно сейчас», — прокомментировала Анна Нетребко.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Игры для Game Pass, которые ждут журналисты на Xbox & Bethesda Showcase
Игры для Game Pass, которые ждут журналисты на Xbox & Bethesda
Слух: первый сезон в Battlefield 2042 стартует уже 9 июня
Слух: первый сезон в Battlefield 2042 стартует уже 9 июня
Тигран Кеосаян рассказал о своей вине перед Аленой Хмельницкой
Тигран Кеосаян рассказал о своей вине перед Аленой Хмельницкой
Анна Нетребко заявила, что будет отстаивать русский народ
Анна Нетребко заявила, что будет отстаивать русский народ
Елена Проклова призналась, что все ее совращали
Елена Проклова призналась, что все ее совращали
Дмитрий Песков высказался о Филиппе Киркорове и его отце
Дмитрий Песков высказался о Филиппе Киркорове и его отце
В каких сферах и делах наиболее успешны Львы
В каких сферах и делах наиболее успешны Львы
Марк Рудинштейн унизил Елену Проклову
Марк Рудинштейн унизил Елену Проклову
Настя Ивлеева сможет завести отношения только с банкоматом, заявил Соболев
Настя Ивлеева сможет завести отношения только с банкоматом, заявил
Леонид Агутин сообщил, что перешел на подножный корм
Леонид Агутин сообщил, что перешел на подножный корм
Дочка Ларисы Долиной решила перестать следить за собой
Дочка Ларисы Долиной решила перестать следить за собой
Как зарядить талисман удачи в роднике или ключике
Как зарядить талисман удачи в роднике или ключике

Топ на сегодня

Инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден: ожидания от Xbox & Bethesda Showcase
Инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден: ожидания от Xbox & Bethesda
Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили репетицию концерта в честь юбилея Елизаветы II
Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили
ЧП: Юную дочку замминистра по строительству нашли мертвой с 10-ю ножевыми ранениями
ЧП: Юную дочку замминистра по строительству нашли мертвой с 10-ю
Бари Алибасов во время бурной молодости завел кучу внебрачных детей
Бари Алибасов во время бурной молодости завел кучу внебрачных детей
Анна Нетребко высказалась о выступлениях в России
Анна Нетребко высказалась о выступлениях в России

Еще по теме

Анна Нетребко пытается усидеть на двух стульях
Анна Нетребко высказалась о выступлениях в России
Анна Нетребко вернулась встречать Рождество в Вену: нарядная елка и дружеские селфи
Снова в путь: Анна Нетребко с Юсифом Эйвазовым и сыном в Испании