Бывшая жена Григория Лепса невероятно помолодела
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бывшая жена Григория Лепса невероятно помолодела

Бывшая жена Григория Лепса невероятно помолодела
Лена Миро удивилась внешнему виду экс-супруги певца Григория Лепса. Известный блогер Лена Миро удивилась, когда увидела, как выглядит сейчас бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова. Спустя полгода после развода, она необычайно похорошела и помолодела. «Превратилась из возрастной женщины чуть ли не в девочку. Какая косметическая процедура могла бы дать подобный эффект? А дело тут не в косметологии, а во внутренних ощущениях. Если человеку хорошо, то и выглядит он прекрасно.
Бывшая жена Григория Лепса Ты выглядишь так, как себя ощущаешь. Когда ты счастлива, то свет изнутри прорывается и наружу», — написала в ЖЖ Миро. Блогер полагает, что счастлива Шаплыкова именно из-за развода с музыкантом. Лена считает, что большинство разведенных женщин, напротив, впадают в уныние. «Для них развод — не конец страданиям, а начало новых», — сказала акула пера.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Cuphead: The Delicious Last Course будет на Summer Game Fest, DLC выйдет в конце июня
Cuphead: The Delicious Last Course будет на Summer Game Fest, DLC
Фанаты Sonic раскритиковали геймплей Sonic Frontiers и просят «доделать игру»
Фанаты Sonic раскритиковали геймплей Sonic Frontiers и просят
Анастасия Решетова рассказала об имплантах в попе
Анастасия Решетова рассказала об имплантах в попе
Бывшая жена Григория Лепса невероятно помолодела
Бывшая жена Григория Лепса невероятно помолодела
Ирина Шейк снялась в рекламной кампании летней коллекции Jean Paul Gaultier
Ирина Шейк снялась в рекламной кампании летней коллекции Jean Paul
Максим Галкин получил отзывы за свое выступление в Израиле
Максим Галкин получил отзывы за свое выступление в Израиле
Ксения Бородина советует мужикам держать письки при себе, а не совать куда попало
Ксения Бородина советует мужикам держать письки при себе, а не совать
Игры для Game Pass, которые ждут журналисты на Xbox & Bethesda Showcase
Игры для Game Pass, которые ждут журналисты на Xbox & Bethesda
Слух: первый сезон в Battlefield 2042 стартует уже 9 июня
Слух: первый сезон в Battlefield 2042 стартует уже 9 июня
Тигран Кеосаян рассказал о своей вине перед Аленой Хмельницкой
Тигран Кеосаян рассказал о своей вине перед Аленой Хмельницкой
Анна Нетребко заявила, что будет отстаивать русский народ
Анна Нетребко заявила, что будет отстаивать русский народ
Елена Проклова призналась, что все ее совращали
Елена Проклова призналась, что все ее совращали

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили репетицию концерта в честь юбилея Елизаветы II
Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили
Бари Алибасов во время бурной молодости завел кучу внебрачных детей
Бари Алибасов во время бурной молодости завел кучу внебрачных детей
Анна Нетребко высказалась о выступлениях в России
Анна Нетребко высказалась о выступлениях в России
Максим Галкин похвастался успешным выступлением в Израиле
Максим Галкин похвастался успешным выступлением в Израиле
Певица Нюша показала свою неидеальную фигуру в бикини
Певица Нюша показала свою неидеальную фигуру в бикини

Еще по теме

Жена Григория Лепса может завладеть всем его миллиардным состоянием
Экс-супруга Григория Лепса рассказала о боли и обидах
Лера Кудрявцева в шоке от развода Григория Лепса
Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака: новые подробности громкого расставания