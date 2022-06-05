Бывшая жена Григория Лепса невероятно помолодела

Лена Миро удивилась внешнему виду экс-супруги певца Григория Лепса. Известный блогер Лена Миро удивилась, когда увидела, как выглядит сейчас бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова. Спустя полгода после развода, она необычайно похорошела и помолодела. «Превратилась из возрастной женщины чуть ли не в девочку. Какая косметическая процедура могла бы дать подобный эффект? А дело тут не в косметологии, а во внутренних ощущениях. Если человеку хорошо, то и выглядит он прекрасно.Бывшая жена Григория Лепса Ты выглядишь так, как себя ощущаешь. Когда ты счастлива, то свет изнутри прорывается и наружу», — написала в ЖЖ Миро. Блогер полагает, что счастлива Шаплыкова именно из-за развода с музыкантом. Лена считает, что большинство разведенных женщин, напротив, впадают в уныние. «Для них развод — не конец страданиям, а начало новых», — сказала акула пера.