Часовням в Лас-Вегасе запрещают использовать образ Элвиса Пресли на свадьбах из-за авторских прав
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Часовням в Лас-Вегасе запрещают использовать образ Элвиса Пресли на свадьбах из-за авторских прав

Часовням в Лас-Вегасе запрещают использовать образ Элвиса Пресли на свадьбах из-за авторских прав

Лицензионная компания Authentic Brands Group (ABG) начала запрещать использование образа Элвиса Пресли на свадьбах в часовнях Лас-Вегаса — об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

ABG приобрела права на имя и образ музыканта в 2013 году, выкупив у Core Media Group контрольный пакет акций Elvis Presley Enterprises. Сейчас компания намеревается запретить неправомерное использование имени Пресли, его голоса и других элементов личности в рекламе, товарах и таких услугах, как тематические брачные церемонии.

По данным CNN, некоторым часовням в Лас-Вегасе уже были направлены письма с требованием прекратить использовать на свадьбах образ "короля рок-н-ролла", поскольку это может расцениваться как нарушение авторских прав.

После того как эта новость всколыхнула общественность, представители ABG выпустили официальное заявление, в котором объяснили, что лишь хотят, чтобы подобная деятельность была санкционирована.

Мы несем ответственность за сохранение его наследия. В связи с этим мы должны проследить за тем, чтобы все продукты, услуги и рекламные объявления, использующие имя и образ Элвиса, были официально лицензированы Elvis Presley Enterprises. Мы не хотим закрывать часовни, предлагающие услуги с Элвисом в Лас-Вегасе. Мы стремимся к партнерству с каждым из этих малых предприятий.


По мнению секретаря округа Кларк Линн Гойя, руководившей свадебной маркетинговой кампанией Лас-Вегаса, такой подход может разрушить часть индустрии и лишить многих людей средств к существованию. Секретарь отметила, что свадьбы в Вегасе приносят 2 миллиарда долларов в год, и среди них тематические — одни из самых популярных.

Президент Vegas Weddings и Viva Las Vegas Weddings Мелоди Уиллис-Уильямс также указала на необходимость сохранения свадебной индустрии в Лас-Вегасе, потому что благодаря ей образ Элвиса остается популярным по сей день.

Люди со всего мира приезжают только ради этого,

— подчеркнула она. 

На тематических церемониях в Лас-Вегасе сочетались узами брака многие знаменитости — например, Джо Джонас и Софи Тернер, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер.

В последнее время имя Элвиса Пресли все чаще появляется в заголовках СМИ из-за байопика База Лурмана "Элвис", премьера которого состоялась недавно на 75-м Каннском кинофестивале. Над саундтреком для фильма работали многие известные музыканты, среди которых Эминем, Måneskin и Стиви Никс.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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