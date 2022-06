Cuphead: The Delicious Last Course будет на Summer Game Fest, DLC выйдет в конце июня

Вадим Карасев





Изначально релиз дополнения The Delicious Last Course для Cuphead планировался еще в 2019 году, но разработчики многократно переносили дату его выпуска. Несколько месяцев назад они объявили, что выйдет Cuphead: The Delicious Last Course в этом году — 30 июня 2022 года.

Официальный Twitter-аккаунт Summer Game Fest подтвердил, что релиз Cuphead: The Delicious Last Course все еще назначен на 30 июня 2022 года. А 9 июня на Summer Game Fest пообещали показать новое видео по игре.





Напомним, что дополнение Cuphead: The Delicious Last Course добавит в игру нового персонажа, новый остров, новых боссов и многое другое.