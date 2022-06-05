Дмитрий Песков высказался о Филиппе Киркорове и его отце
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Дмитрий Песков высказался о Филиппе Киркорове и его отце

Дмитрий Песков высказался о Филиппе Киркорове и его отце
Певец Филипп Киркоров ведет себя неоднозначно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на юбилее музыканта Бедроса Киркорова похвалил его сына — поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. «Филипп — мой друг. И он на самом деле настоящий друг. Сейчас такие события, которые всех проверяют. И что для меня важно, когда надо было первым поддержать президента, он это сделал. И когда надо было заступиться за друзей, он тоже это сделал», сказал Дмитрий Песков.
Филипп Киркоров с отцом - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как заметил Дмитрий Песков, за Филиппом Кирковым все-таки порой нужен глаз да глаз. Его он в шутку назвал «шаловливым мальчиком». Кроме того, Песков заметил, что Бедросу Киркорову необходимо следить и за внуками. Они очень любят своего звездного деда, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Бедросу Киркорову несколько дней назад исполнилось 90 лет. По этому случаю он пригласил на праздник своих самых близких друзей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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