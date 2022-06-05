Дмитрий Песков высказался о Филиппе Киркорове и его отце
Сегодня, 10:20
Певец Филипп Киркоров ведет себя неоднозначно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на юбилее музыканта Бедроса Киркорова похвалил его сына — поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. «Филипп — мой друг. И он на самом деле настоящий друг. Сейчас такие события, которые всех проверяют. И что для меня важно, когда надо было первым поддержать президента, он это сделал. И когда надо было заступиться за друзей, он тоже это сделал», сказал Дмитрий Песков.
Филипп Киркоров с отцом - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как заметил Дмитрий Песков, за Филиппом Кирковым все-таки порой нужен глаз да глаз. Его он в шутку назвал «шаловливым мальчиком». Кроме того, Песков заметил, что Бедросу Киркорову необходимо следить и за внуками. Они очень любят своего звездного деда, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Бедросу Киркорову несколько дней назад исполнилось 90 лет. По этому случаю он пригласил на праздник своих самых близких друзей.
По материалам: z-aya