Дочка Ларисы Долиной решила перестать следить за собой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Ларисы Долиной решила перестать следить за собой

Дочка Ларисы Долиной решила перестать следить за собой
Дочь певицы Ларисы Долиной, Ангелина заявила, что не звезда, чтобы следить за фигурой. Артистка долгое время боролась с лишним весом, и сейчас поклонники восхищаются ее стройной и подтянутой фигурой. Дочь певицы тоже сидела на правильном питании, но теперь все изменилось. Фигуре 66-летней исполнительницы хита «Погода в доме» может позавидовать любой. Подтянутое тело, стройные ноги. Лариса Долина любит похвастаться результатом своего преображения и постоянно носит элегантные платья, которые подчеркивают ее формы. Однако так было не всегда, много лет эстрадная певица обладала пышными формами. Но потом Лариса Александровна начала питаться по системе интервального голодания и теперь обладает модельной фигурой.
Лариса Долина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ее дочь Ангелина тоже придерживалась диеты, занималась спортом, ведь, по ее словам, у нее «гуляющий вес». Но все это было ровно до тех пор, пока она жила с мужем. Как только пара рассталась, наследница звездной матери перестала следить за своим весом. «Я чего-то расслабилась, честно говоря. Мне немножко наплевать, в каком весе я нахожусь», — поделилась с журналистами Долина-младшая. Она отметила, что если бы работала на сцене, то наверняка придерживалась строгих правил в питании. Но 39-летняя звездная наследница увлекается кулинарией. Сейчас она доросла до шеф-повара в ресторане, который осенью планирует открыть ее именитая родительница. «У меня форшмаки разные, у меня паштеты, планируем кормить едой, которую ест Лариса Александровна. Она питается этим уже полтора года, многие интересуются, поэтому хотим попробовать», — рассказала Ангелина в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Леонид Агутин сообщил, что перешел на подножный корм
Леонид Агутин сообщил, что перешел на подножный корм
Дочка Ларисы Долиной решила перестать следить за собой
Дочка Ларисы Долиной решила перестать следить за собой
Как зарядить талисман удачи в роднике или ключике
Как зарядить талисман удачи в роднике или ключике
Ольга Бузова заявила, что ей не стыдно за отношения с Давидом Манукяном
Ольга Бузова заявила, что ей не стыдно за отношения с Давидом
Лада Дэнс рассказала, почему бросила олигарха
Лада Дэнс рассказала, почему бросила олигарха
Любовь Успенская может лишиться свободы из-за скандала
Любовь Успенская может лишиться свободы из-за скандала
Лада Дэнс рассказала о краже ребенка
Лада Дэнс рассказала о краже ребенка
Нумерологический гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Максим Галкин похвастался успешным выступлением в Израиле
Максим Галкин похвастался успешным выступлением в Израиле
Лада Дэнс рассказала о бурных романах с богачами
Лада Дэнс рассказала о бурных романах с богачами
Новости Game Pass за 28 мая — 4 июня: что добавили, что удалят, анонсы и прочее
Новости Game Pass за 28 мая — 4 июня: что добавили, что удалят,
Певица Нюша показала свою неидеальную фигуру в бикини
Певица Нюша показала свою неидеальную фигуру в бикини

Топ на сегодня

Светлана Лобода призналась, что ей тяжело было начать петь
Светлана Лобода призналась, что ей тяжело было начать петь
Инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден: ожидания от Xbox & Bethesda Showcase
Инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден: ожидания от Xbox & Bethesda
Приемная дочь Ирины Понаровской сообщила о побоях в семье
Приемная дочь Ирины Понаровской сообщила о побоях в семье
Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили репетицию концерта в честь юбилея Елизаветы II
Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили
ЧП: Юную дочку замминистра по строительству нашли мертвой с 10-ю ножевыми ранениями
ЧП: Юную дочку замминистра по строительству нашли мертвой с 10-ю

Еще по теме

Дочка Ларисы Долиной недовольна своей внешностью
Поклонники Ларисы Долиной в восторге от ее внешности
Лариса Долина тяжело перенесла расставание с мужем
Лариса Долина высказалась о здоровье дочери