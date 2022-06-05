Дочка Ларисы Долиной решила перестать следить за собой

Дочь певицы Ларисы Долиной, Ангелина заявила, что не звезда, чтобы следить за фигурой. Артистка долгое время боролась с лишним весом, и сейчас поклонники восхищаются ее стройной и подтянутой фигурой. Дочь певицы тоже сидела на правильном питании, но теперь все изменилось. Фигуре 66-летней исполнительницы хита «Погода в доме» может позавидовать любой. Подтянутое тело, стройные ноги. Лариса Долина любит похвастаться результатом своего преображения и постоянно носит элегантные платья, которые подчеркивают ее формы. Однако так было не всегда, много лет эстрадная певица обладала пышными формами. Но потом Лариса Александровна начала питаться по системе интервального голодания и теперь обладает модельной фигурой.Лариса Долина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ее дочь Ангелина тоже придерживалась диеты, занималась спортом, ведь, по ее словам, у нее «гуляющий вес». Но все это было ровно до тех пор, пока она жила с мужем. Как только пара рассталась, наследница звездной матери перестала следить за своим весом. «Я чего-то расслабилась, честно говоря. Мне немножко наплевать, в каком весе я нахожусь», — поделилась с журналистами Долина-младшая. Она отметила, что если бы работала на сцене, то наверняка придерживалась строгих правил в питании. Но 39-летняя звездная наследница увлекается кулинарией. Сейчас она доросла до шеф-повара в ресторане, который осенью планирует открыть ее именитая родительница. «У меня форшмаки разные, у меня паштеты, планируем кормить едой, которую ест Лариса Александровна. Она питается этим уже полтора года, многие интересуются, поэтому хотим попробовать», — рассказала Ангелина в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.