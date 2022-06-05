Достижения GoldenEye 007 стали доступны на сайте Xbox, анонс можно ждать 12 июня
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Достижения GoldenEye 007 стали доступны на сайте Xbox, анонс можно ждать 12 июня

Достижения GoldenEye 007 стали доступны на сайте Xbox, анонс можно ждать 12 июня


С начала года ходят слухи о возможном релизе ремастера или ремейка GoldenEye 007. Ранее инсайдеры отмечали, что он появится в августе, а представить его могут в рамках Xbox & Bethesda Showcase в июне.

Похоже, что уже не приходится сомневаться в существовании GoldenEye 007 для новых консолей Xbox. Игроки обнаружили на официальном сайте Xbox достижения GoldenEye 007.




Стоит отметить, что каждое достижение сопровождается скриншотом из игры. Похоже, что проект не получит сильное обновление с точки зрения графики — графика на изображениях похожа на оригинальную версию с N64, по персонажам можно видеть, что они довольно низкополигональные.

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По материалам: newxboxone

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