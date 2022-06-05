Елена Проклова призналась, что все ее совращали

Актриса Елена Проклова недавно сделала шокирующее признание. Прошлой весной имя артистки вновь оказалось на волне осуждений. Артистка заявила, что якобы в 15-летнем возрасте подверглась сексуальным домогательствам со стороны известного актера и режиссера.Елена Проклова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Фамилию обидчика Проклова не назвала, однако публика, сопоставив факты, пришла к выводу, что над звездой надругался... ныне покойный Олег Табаков. «Я была без мужа 18 лет, как-то могла себе позволить не быть одинокой и влюбляться в лучших мужчин моего времени. Ну, вот прям такая я... Все меня совращают, а я не устаю… Да неправда это! Я та еще затейница… могу позволить сделать так, а почему нет?» — сказала 68-летняя Елена Игоревна в документальном фильме «Марк Рудинштейн. Король компромата» на ЦТВ. Как ранее признавалась артистка, от нее были без ума Андрей Миронов, Михай Волонтир, Олег Янковский. Последнего Проклова едва не увела из семьи. «С ним отношения зашли очень далеко, они становились не только счастливыми, когда мы бежали навстречу друг к другу, но и начинались надрывы, обиды», — вспомнила актриса о романе с «тем самым Мюнхгаузеном».