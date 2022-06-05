Фанаты Sonic раскритиковали геймплей Sonic Frontiers и просят «доделать игру»

Вадим Карасев





На этой неделе SEGA совместно с IGN начали публиковать геймплейные ролики новинки — игры Sonic Frontiers. Проект предлагает новый для серии геймплей, который не пришелся по вкусу поклонникам франшизы про Соника.

Игроки активно критикуют Sonic Frontiers после двух видео с геймплеем, которые были опубликованы. В первую очередь, игру ругают за пустой игровой мир, плохую анимацию и медленный темп самой игры. При этом, в Twitter игроки активно продвигают хэштег #DelaySonicFrontiers, требуя от SEGA отложить дату релиза проекта и «доделать игру». Кроме того, фанатское сообщество просит от SEGA опубликовать демо-версию игры, чтобы помочь разработчикам доделать проект на основе общественного мнения.

Основатель сайта Sonic Stadium, который известен фанатам игр про Соника, Свен Джоселин говорит, что перенос даты релиза игры не поможет исправить ситуацию:

Считаю, что #DelaySonicFrontiers не сработает. Как по мне, главное — это концепция и подход к игровому процессу. Задержка релиза для устранения ошибок и добавления контента не решит эту проблему. Похоже, Sonic Frontiers хочет стать гиперреалистичной игрой о Сонике с акцентом на бои, которая вдохновлена фильмами… которая опирается на атлетизм Соника, а не на игру, основанную на физике/импульсе. И хорошо, если цель такова. Это просто не та игра про Соника, на которую я надеялся в 2022 году.

Точной даты релиза у Sonic Frontiers пока нет, но игру планируют выпустить в конце 2022 года.

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