Фанаты Sonic раскритиковали геймплей Sonic Frontiers и просят «доделать игру»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фанаты Sonic раскритиковали геймплей Sonic Frontiers и просят «доделать игру»

Фанаты Sonic раскритиковали геймплей Sonic Frontiers и просят «доделать игру»


На этой неделе SEGA совместно с IGN начали публиковать геймплейные ролики новинки — игры Sonic Frontiers. Проект предлагает новый для серии геймплей, который не пришелся по вкусу поклонникам франшизы про Соника.

Игроки активно критикуют Sonic Frontiers после двух видео с геймплеем, которые были опубликованы. В первую очередь, игру ругают за пустой игровой мир, плохую анимацию и медленный темп самой игры. При этом, в Twitter игроки активно продвигают хэштег #DelaySonicFrontiers, требуя от SEGA отложить дату релиза проекта и «доделать игру». Кроме того, фанатское сообщество просит от SEGA опубликовать демо-версию игры, чтобы помочь разработчикам доделать проект на основе общественного мнения.

Основатель сайта Sonic Stadium, который известен фанатам игр про Соника, Свен Джоселин говорит, что перенос даты релиза игры не поможет исправить ситуацию:

Считаю, что #DelaySonicFrontiers не сработает. Как по мне, главное — это концепция и подход к игровому процессу. Задержка релиза для устранения ошибок и добавления контента не решит эту проблему. Похоже, Sonic Frontiers хочет стать гиперреалистичной игрой о Сонике с акцентом на бои, которая вдохновлена фильмами… которая опирается на атлетизм Соника, а не на игру, основанную на физике/импульсе. И хорошо, если цель такова. Это просто не та игра про Соника, на которую я надеялся в 2022 году.

Точной даты релиза у Sonic Frontiers пока нет, но игру планируют выпустить в конце 2022 года.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Cuphead: The Delicious Last Course будет на Summer Game Fest, DLC выйдет в конце июня
Cuphead: The Delicious Last Course будет на Summer Game Fest, DLC
Фанаты Sonic раскритиковали геймплей Sonic Frontiers и просят «доделать игру»
Фанаты Sonic раскритиковали геймплей Sonic Frontiers и просят
Анастасия Решетова рассказала об имплантах в попе
Анастасия Решетова рассказала об имплантах в попе
Бывшая жена Григория Лепса невероятно помолодела
Бывшая жена Григория Лепса невероятно помолодела
Ирина Шейк снялась в рекламной кампании летней коллекции Jean Paul Gaultier
Ирина Шейк снялась в рекламной кампании летней коллекции Jean Paul
Максим Галкин получил отзывы за свое выступление в Израиле
Максим Галкин получил отзывы за свое выступление в Израиле
Ксения Бородина советует мужикам держать письки при себе, а не совать куда попало
Ксения Бородина советует мужикам держать письки при себе, а не совать
Игры для Game Pass, которые ждут журналисты на Xbox & Bethesda Showcase
Игры для Game Pass, которые ждут журналисты на Xbox & Bethesda
Слух: первый сезон в Battlefield 2042 стартует уже 9 июня
Слух: первый сезон в Battlefield 2042 стартует уже 9 июня
Тигран Кеосаян рассказал о своей вине перед Аленой Хмельницкой
Тигран Кеосаян рассказал о своей вине перед Аленой Хмельницкой
Анна Нетребко заявила, что будет отстаивать русский народ
Анна Нетребко заявила, что будет отстаивать русский народ
Елена Проклова призналась, что все ее совращали
Елена Проклова призналась, что все ее совращали

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили репетицию концерта в честь юбилея Елизаветы II
Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили
Бари Алибасов во время бурной молодости завел кучу внебрачных детей
Бари Алибасов во время бурной молодости завел кучу внебрачных детей
Анна Нетребко высказалась о выступлениях в России
Анна Нетребко высказалась о выступлениях в России
Максим Галкин похвастался успешным выступлением в Израиле
Максим Галкин похвастался успешным выступлением в Израиле
Певица Нюша показала свою неидеальную фигуру в бикини
Певица Нюша показала свою неидеальную фигуру в бикини

Еще по теме

Мировая премьера: представлен геймплей Sonic Frontiers
Представлена игра Sonic Frontiers для Xbox One и Xbox Series X | S
Sonic Frontiers должна была выйти в 2021 году, но ее перенесли
Релиз Sonic Frontiers все еще запланирован на этот год