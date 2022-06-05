Игры для Game Pass, которые ждут журналисты на Xbox & Bethesda Showcase

Вадим Карасев





За неделю до Xbox & Bethesda Showcase, которое состоится 12 июня, игровые журналисты и инсайдеры делятся предположениями о том, что могут Microsoft и Bethesda показать в рамках своего шоу. В выпуске Xbox Chaturdays 69 три известных игровых журналиста Джез Корден, Rand al Thor 19 и Miles Dompier обсудили свои ожидания от шоу.

В частности, журналисты выдвинули предположения о том, какие игры могут анонсировать для Game Pass в рамках шоу, или сразу выпустить в подписке. Естественно, все игры внутренних студий Microsoft будут объявлены к выходу в подписке в день релиза, а вместе с тем, инсайдеры ждут:

Джез Корден — Diablo 4 и Darkness Dungeon 2.Rand al Thor 19 — Persona 5: Royal и Final Fantasy 7 Remake.Miles Dompier — Final Fantasy 7: Remake.

Напомним, уже появлялось немало слухов о возможном релизе Final Fantasy 7: Remake на Xbox и в Game Pass, но до сих пор официально издательство Square Enix не сообщало о планах выпустить проект на консолях Microsoft.