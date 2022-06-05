Июньская презентация Xbox & Bethesda: где и во сколько смотреть

Вадим Карасев





До презентации Xbox & Bethesda Showcase остается все меньше времени, и она обещает стать одним из главных игровых событий этого лета. В рамках шоу Microsoft представит новинки от своих студии, покажет ранее анонсированные проекты, может анонсировать какие-то игры от партнеров и явно объявит о пополнении Game Pass новыми проектами. Кратко напомним, когда и где можно посмотреть июньскую презентацию Xbox & Bethesda.

Начало презентации Xbox & Bethesda Showcase: 12 июня 2022 года в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть презентацию Xbox и Bethesda:

Продолжительность: около 90 минут, точная продолжительность пока не подтверждена.

Заявлено, что мероприятие будет транслироваться более чем на 30 языках, пока без уточнения на каких.