Июньская презентация Xbox & Bethesda: где и во сколько смотреть
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Июньская презентация Xbox & Bethesda: где и во сколько смотреть

Июньская презентация Xbox & Bethesda: где и во сколько смотреть


До презентации Xbox & Bethesda Showcase остается все меньше времени, и она обещает стать одним из главных игровых событий этого лета. В рамках шоу Microsoft представит новинки от своих студии, покажет ранее анонсированные проекты, может анонсировать какие-то игры от партнеров и явно объявит о пополнении Game Pass новыми проектами. Кратко напомним, когда и где можно посмотреть июньскую презентацию Xbox & Bethesda.

Начало презентации Xbox & Bethesda Showcase: 12 июня 2022 года в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть презентацию Xbox и Bethesda:



YouTube.com/Xbox



Twitch.tv/Xbox



TikTok.com/@Xbox



Twitter.com/Xbox

Продолжительность: около 90 минут, точная продолжительность пока не подтверждена.

Заявлено, что мероприятие будет транслироваться более чем на 30 языках, пока без уточнения на каких.

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По материалам: newxboxone

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