Как зарядить талисман удачи в роднике или ключике
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Как зарядить талисман удачи в роднике или ключике

Как зарядить талисман удачи в роднике или ключике

Большинство талисманов требуют периодической подзарядки. Какие-то можно заряжать раз в год, а какие-то раз в месяц. Один из лучших способов зарядить амулет на удачу — воспользоваться живительной силой природной воды.


Талисманы удачи требуют постоянного ухода, но не стоит забывать, что и обереги тоже нуждаются в таковом, ведь они накапливают отрицательную энергию, из-за чего перестают работать нормально. Ранее мы уже рассказывали вам о том, как очищать защитные амулеты от накопленного негатива.

Почему нужен именно ключик или родник

Если вода обладает огромной силой, то почему бы не зарядить талисман просто водой из-под крана? Такой вопрос мог возникнуть и у вас. Ответ достаточно прост, ведь вода из-под крана не является «живой» — она была очищена искусственным путем. Причем множество раз. Она непригодна даже для питья, не говоря уже о магических ритуалах.

Река или море для этого тоже подходят не самым лучшим образом, хотя в некоторых случаях можно использовать силу такой воды в своих ритуалах по зарядке. К примеру, это возможно в том случае, если вы проводите ритуал по зарядке талисмана вдали от городов и населенных пунктов. Там вода чище и заряжена энергией природы.

Что же касается ключиков и родников, то там энергия и сила воды максимальна, поскольку она предварительно проходит много этапов очистки землей. Стихия Земли является лучшим природным фильтром не только для грязи, но и для негативной энергии. В итоге на выходе у поверхности появляется вода, которая невероятно полезна для человека. Поэтому ее можно использовать в магических ритуалах, в том числе для зарядки ваших амулетов и талисманов.


Ритуал по зарядке в ключике или роднике

Заряжать можно и нужно все, что приносит вам удачу — камень или деревянный амулет с рунами, украшения из металлов, камни-талисманы. Лучше всего проводить этот простейший ритуал прямо на месте, но при желании вы можете набрать чистой родниковой воды впрок, чтобы проводить ритуалы дома.

Всё, что вам потребуется — это просто опустить талисман в воду, а затем трижды прочитать заговор: «На удачу, на успех, для себя, но не для всех. Талисман свой очищаю, на удачу заряжаю. Будет он как новый мне служить, моё счастье будет сторожить. Да будет так». После этого ваш талисман обретет новую силу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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