Ким Кэтролл посетила премьеру сериала Queer As Folk и показала себя в купальнике

Вадим Карасев

Звезда "Секса в большом городе" Ким Кэтролл в последнее время активно занимается продвижением своего нового проекта — актриса сыграла одну из ролей в перезапуске популярного ЛГБТ-сериала нулевых Queer As Folk ("Близкие друзья").

Ребут выйдет 9 июня на стриминговой платформе Peacock. На днях актриса посетила его премьеру в Лос-Анджелесе.









Стивен Данн и Ким Кэтролл

Ким делает все возможное, что привлечь внимание к сериалу, используя для этого и соцсети. Недавно она выложила в инстаграме* свое фото в купальнике, в подписи упомянув сериал и отметив аккаунт его режиссера и сценариста Стивена Данна. Подписчики Кэтролл не рассердились на такую уловку и осыпали актрису комплиментами.





Недавно Сара Джессика Паркер рассказала о том, почему Ким не пригласили сниматься в продолжении "Секса в большом городе".

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Ольга Петелина