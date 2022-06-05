Ксения Бородина советует мужикам держать письки при себе, а не совать куда попало

Ведущая Ксения Бородина создала клуб для разведенных женщин. Телеведущая нередко резко высказывается на тему разводов и измен. Оно и понятно, ведь, по слухам, второй брак телеведущей распался именно из-за неверности супруга. В 2021 году Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым после шести лет брака. 39-летняя телеведущая призналась, что это решение далось ей нелегко. Однако смелый шаг Ксении вдохновил других женщин из ее окружения расстаться со своими половинками. Как минимум, двое подруг Бородиной приняли решение развестись со своими мужьями. Это популярные блогеры Карина Палецких и Ангелина Дубровская. Схожая жизненная ситуация сплотила женщин, они даже создали чат в популярном мессенджере. Его название рассекретила в соцсетях сама телеведущая.Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ксения показала, как называется их чат с Кариной и Ангелиной. Женщины самоиронично назвали его «Разведенки». Какие вопросы они обсуждают в этой группе, Бородина, конечно же, не рассказала. Но, вполне возможно, что периодически там всплывает тема разводов, тем более что Бородина до сих пор не может отпустить ситуацию с бывшим мужем. Кстати, телеведущая говорила, что мужья ее подруг, которые приняли решение развестись, обвиняли в этом саму Бородину. Она же в ответ посоветовала мужчинам поискать причины в себе и хранить верность своим избранницам, если они не хотят лишиться семьи. «Сегодня обсуждали в одном чате, как мужья (бывшие) моих знакомых и подруг, которые решились развестись, говорят им: «Ну все понятно, вы так оперились и подали на развод, потому что посмотрели на Бородину и решили тоже. Ну посмотрим, куда этот путь приведет». Мужики, вы серьезно? Мой путь? А, может, лучше вы свои письки держали бы при себе, тогда и путь бы был, и семьи остались крепкими», — резко высказалась тогда Бородина, попросив не называть ее агитатором развода.