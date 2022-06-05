Лада Дэнс рассказала о краже ребенка

Певица Лада Дэнс разозлила гулящего олигарха. Артистка является одной из самых известных артисток в стране. Она еще в юном возрасте стала петь в ресторане. Ей удалось стать настоящей звездой. Лада сводила с ума мужчин и в 55 лет продолжает выглядеть так, что на нее обращают внимание. В передаче «Секрет на миллион» она была откровенна с Лерой Кудрявцевой. Певица рассказала, как закрутила роман с продюсером с Леонидом Величковским. Он пек для нее кексики и приносил завтраки, но артистка хотела рядом с собой брутального мужчину. Именно таким для нее был первый муж Павел Свирский. Именно к нему Лада ушла. Однако жизнь с миллионером перестала быть сказкой после свадьбы. Примечательно, что она знала, что у бизнесмена начались финансовые проблемы из-за дефолта. Тогда Дэнс родила второго ребенка. Их сын Илья родился в 1997 году, а дочка Елизавета спустя два года появилась на свет. «Я беременная. У него гулянки, измены, скандалы», — отметила звезда. «У меня психика была разрушена окончательно. Я потеряла себя, как женщину, как певицу», — добавила она. Ладу огорчало, что любимый человек был против ее творчества, запрещал ей петь. И момент расставания случился, когда уже год они регулярно ссорились. «Все поменялось. Он сам разрушил, когда не пришел на день рождения сына. Мы жили вместе, снимали дом. Илье было три года. Приехали гости, а папы нет. Я напилась просто в дрызг и пошла с другом, реальным товарищем, в караоке», — пояснила Лада. «Мне надо было душу отвести. Прихожу, а там Свирский сидит. Он наверное подумал, что я с любовником. Он просто приехал, собрал вещи и уехал. Уже квартира была снята, оказывается. Возможно просто повод искал. Он развелся сам. Женился, а я узнала только через несколько лет. Мы общались. И тут мне говорят, что он женился», — поделилась звезда.Лада Дэнс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но ей предстояла пережить еще одну очень трудную минуту в жизни. Пока артистки не было дома, экс-муж выкрал ее сына. Тогда она едва могла держать себя в руках. «Он дал денег няне. Она у меня еще не работала. Утром пришел с охраной, сказал собрать Илью. А маленькую Лизу не взял. Ей было девять месяцев. И вывез в неизвестном направлении. Приезжаю я, а точнее моя тень и звоню ему. Он говорит, чтобы я подписала бумагу об опекунстве, что я отказываюсь от материнских прав. Я упала на колени прям в лужу. Говорю: «Что ты хочешь? Забирай все! Просто отдай мне сына!» — рассказала певица. «Он наслаждался этой картиной. Прям получал удовольствие», — поделилась артистка. По совету друзей, Лада отпустила ситуацию. И спустя месяц ей вернули ребенка. «Мне привезли его домой. Месяц он был на этом Кипре! Ребенок отдохнул, ему ничего не говорили. Я думаю, эта Ира заколебалась на этом Кипре. Мама тоже сказала, что домой хочет. А куда ему ребенка? У него новая жизнь, дама новая. Я с ним не разговариваю много лет», — отметила звезда. Лера Кудрявцева спросила, смогла ли Дэнс простить бывшего мужа после стольких лет жизни. «Эта рана не затянется. Он отбил у меня все желание выходить замуж», — призналась героиня шоу.