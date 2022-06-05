Лада Дэнс рассказала, почему бросила олигарха
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Лада Дэнс рассказала, почему бросила олигарха

Лада Дэнс рассказала, почему бросила олигарха
Певица Лада Дэнс призналась, что ей подарили целый самолет цветов. Артистка является одной из самых популярных певиц. Она была юной, когда пела в ресторане в Калининграде. А потом артистка уехала и познакомилась со знаменитыми артистами, выступила на «Юрмале» и стала звездой. А вот в личной жизни до сих пор у нее кипят страсти. В студии передачи «Секрет на миллион» Лада рассказала, как сама соблазнила продюсера Леонида Величковского. А потом приехала на курорт и ушла к другому. По словам певицы бизнесмен Павел Свирский был очень галантным. Он за ней красиво ухаживал и не жалел денег. также ее покорил его брутальный вид.
Лада Дэнс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Прям палатку завернули. Целый самолет летел! Мы летели в одном самолете, а во втором самолете летели мои розы. Я много чего в жизни видела. Влюбилась не сразу. Он показался мне таким напыщенным. Мы приехали куда-то с Леней, я была вся зеленая, напялила очки. Лихие 90-е, мы были зажигалки. Летели в Ригу. После концерта я открываю дверь, а там букет и ноги. Он держал этот букет. После выступления мы пошли в бар. Ухаживать начал сразу. Когда мы сидели в ресторане, он был другой. Мне было холодно и я попросила пиджак. Он мне его дал. Там его запах и парфюм, который мне безумно нравится. Гормоны ударили в голову. У меня крышу снесло. Все завертелось очень близко. Меня трясло», — вспомнила Дэнс. Она призналась, что от знакомых узнала, что у Свирского тогда в 26 лет был женат, но потом развелся. Сама артистка горела желанием играть свадьбу, но не торопила события. Звезда родила ему сына Илью и дочку Елизавету. «Я вышла за него замуж, когда была беременна вторым ребенком. Это я настояла. Был дефолт. Момент, когда все стало рушиться, он все стал терять. У него огромные растраты, он должен браком. Тогда и начались наши проблемы», — призналась Лада. Она пояснила, что муж начал изменять, устраивать скандалы и был против того, чтобы его сужена занималась музыкой. А когда бизнесмен не пришел на день рождения сына, то у них окончательно разладились отношения. В 2002 году они развелись По словам певицы, он сделал это за ее спиной. Дэнс уже по факту узнала, что он снова женился. А в е паспорте продолжал красоваться штамп.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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