Леонид Агутин сообщил, что перешел на подножный корм

Музыкант Леонид Агутин прекрасно проводит время с друзьями и даже показал улов в своем Телеграм-канале. Пока звезды разной степени величины хвастаются, как шикарно проводят лето в стиле лакшери, Леонид Агутин почувствовал в себе потенциал мужчины-добытчика и отправился на охоту. В компанию он пригласил друзей и коллег, почувствовавших не менее сильный зов природы. Покинув теплые постели, мужики отправились на рыбную ловлю. Причем, «босоногий мальчик» оказался опытным рыбаком, он поймал достаточно крупную рыбу, в чем тут же похвастался в микроблоге.Леонид Агутин «Переходим на подножный корм. Вернее, подводный. Рыбалка с друзьями удивительным образом успокаивает»– подписал Леонид снимок с добычей в Телеграм-канале. Позже он выложил фото уже приготовленного улова. Смотрелось это весьма аппетитно. А вот сам Агутин явно решил расслабиться вдали от папарацци и софитов. Он оброс седой бородой и даже, скорее всего, забыл расчесаться. Но поклонники простили эту вольность своему кумиру. Напротив, они дружно принялись завидовать звезде.