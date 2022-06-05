Леонид Агутин сообщил, что перешел на подножный корм
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Леонид Агутин сообщил, что перешел на подножный корм

Леонид Агутин сообщил, что перешел на подножный корм
Музыкант Леонид Агутин прекрасно проводит время с друзьями и даже показал улов в своем Телеграм-канале. Пока звезды разной степени величины хвастаются, как шикарно проводят лето в стиле лакшери, Леонид Агутин почувствовал в себе потенциал мужчины-добытчика и отправился на охоту. В компанию он пригласил друзей и коллег, почувствовавших не менее сильный зов природы. Покинув теплые постели, мужики отправились на рыбную ловлю. Причем, «босоногий мальчик» оказался опытным рыбаком, он поймал достаточно крупную рыбу, в чем тут же похвастался в микроблоге.
Леонид Агутин «Переходим на подножный корм. Вернее, подводный. Рыбалка с друзьями удивительным образом успокаивает»– подписал Леонид снимок с добычей в Телеграм-канале. Позже он выложил фото уже приготовленного улова. Смотрелось это весьма аппетитно. А вот сам Агутин явно решил расслабиться вдали от папарацци и софитов. Он оброс седой бородой и даже, скорее всего, забыл расчесаться. Но поклонники простили эту вольность своему кумиру. Напротив, они дружно принялись завидовать звезде.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Леонид Агутин сообщил, что перешел на подножный корм
Леонид Агутин сообщил, что перешел на подножный корм
Дочка Ларисы Долиной решила перестать следить за собой
Дочка Ларисы Долиной решила перестать следить за собой
Как зарядить талисман удачи в роднике или ключике
Как зарядить талисман удачи в роднике или ключике
Ольга Бузова заявила, что ей не стыдно за отношения с Давидом Манукяном
Ольга Бузова заявила, что ей не стыдно за отношения с Давидом
Лада Дэнс рассказала, почему бросила олигарха
Лада Дэнс рассказала, почему бросила олигарха
Любовь Успенская может лишиться свободы из-за скандала
Любовь Успенская может лишиться свободы из-за скандала
Лада Дэнс рассказала о краже ребенка
Лада Дэнс рассказала о краже ребенка
Нумерологический гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Максим Галкин похвастался успешным выступлением в Израиле
Максим Галкин похвастался успешным выступлением в Израиле
Лада Дэнс рассказала о бурных романах с богачами
Лада Дэнс рассказала о бурных романах с богачами
Новости Game Pass за 28 мая — 4 июня: что добавили, что удалят, анонсы и прочее
Новости Game Pass за 28 мая — 4 июня: что добавили, что удалят,
Певица Нюша показала свою неидеальную фигуру в бикини
Певица Нюша показала свою неидеальную фигуру в бикини

Топ на сегодня

Светлана Лобода призналась, что ей тяжело было начать петь
Светлана Лобода призналась, что ей тяжело было начать петь
Инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден: ожидания от Xbox & Bethesda Showcase
Инсайдеры Rand Al Thor и Джез Корден: ожидания от Xbox & Bethesda
Приемная дочь Ирины Понаровской сообщила о побоях в семье
Приемная дочь Ирины Понаровской сообщила о побоях в семье
Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили репетицию концерта в честь юбилея Елизаветы II
Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими детьми посетили
ЧП: Юную дочку замминистра по строительству нашли мертвой с 10-ю ножевыми ранениями
ЧП: Юную дочку замминистра по строительству нашли мертвой с 10-ю

Еще по теме

Вечерний Ургант - Леонид Агутин и Данила Поперечный (07.03.2018)
Леонид Агутин вспомнил последний разговор с Александром Градским
Леонид Агутин в шоке от происходящего
Мария Шукшина прошлась по Варум и Агутину