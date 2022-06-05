Любовь Успенская может лишиться свободы из-за скандала
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Любовь Успенская может лишиться свободы из-за скандала

Любовь Успенская может лишиться свободы из-за скандала
Скандал певицы Любови Успенской с соседями может обернуться печальными последствиями, несмотря на связи. К делу уже подключился известный адвокат Александр Добровинский, который уверяет, что артистка может даже на несколько лет лишиться свободы по статье за жестокое обращение с животными. «Мои клиенты хотят, чтобы все было по закону (а по закону может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы). Чтобы известные люди не забывали, что перед законом все равны»,  — объяснил правозащитник 5-tv.ru.
Любовь Успенская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, Любовь Успенская спровоцировала скандал со своими соседями по элитному поселку Новая Рига. Она прогуливалась с дочерью, когда к ним подбежал знакомиться трехмесячный щенок французского бульдога. Почему-то певицу это так возмутило, что она помчалась к хозяевам собаки с претензиями , обзывая их нецензурно и угрожая «всех арестовать». В результате выяснилось, что пострадал как раз маленький пес, которому артистка зарядила в глаз. За это ей теперь и придется ответить. «Я долго ждала — вдруг человек одумается. И придет решить вопрос по-соседски. Теперь мы хотим только справедливости и решения вопроса по закону», — объяснила хозяйка избитого французского бульдога по имени Юлия.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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