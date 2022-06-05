Максим Галкин получил отзывы за свое выступление в Израиле
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Максим Галкин получил отзывы за свое выступление в Израиле

Максим Галкин получил отзывы за свое выступление в Израиле
Шоумен Максим Галкин строит карьеру за рубежом. Артист жаловался украинскому певцу Андрею Данилко, он же Верка Сердючка на то, что остался без рекламных контрактов. Позже телеведущий заявил, что у него нет съемок, поэтому сидеть без дела в России муж Аллы Пугачевой не стал. Под предлогом провести отпуск за границей, юморист согласовал турне в Израиле. Так, шоумен уже выступил в Тель-Авиве и городке Беэр-Шева при полном аншлаге в залах. Многочисленные поклонники Максима Галкина тут же подметили, что муж Примадонны не растерялся и нашел способ подзаработать. Кстати, часть собранных денег юморист уже отдал на благотворительность для украинских беженцев.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, наши сограждане не видят ничего особенного в том, что Максим Галкин нашел способ залатать прореху в семейном бюджете. Все-таки шоумену приходиться оплачивать счета за особняк в подмосковной деревне Грязь — коммуналка, вышколенный штат прислуги: охрана, садовники, повара — все это встанет мужу Примадонны в копеечку. Хотя бы в Израиле шоумен с семьей живет бесплатно. На свою роскошную виллу их пустил старший брат Максима Галкина — Дмитрий. «Аллу-то прокормит?», «Новая кормушка? Надо залатать семейный бюджет», «Ну а что такого? Все крутятся и вертятся как могут», «Часть денег все-таки отдал на благотворительность», «В Израиле такая радушная публика, почему бы и не выступить, если есть время и желание», «Не судите! Он — артист, ему хочется на сцену», — пишут россияне в Сети, обсуждая израильские гастроли юмориста.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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