Мария Шукшина высказалась об ЛГБТ и Маниже

Актриса Мария Шукшина в шоке от того, что позволяют себе звезды. Артистка негативно высказалась о певице Маниже, которая, как она считает, не первый раз откровенно поливает грязью Россию. «Друзья, полностью разделяю ваш праведный гнев и поддерживаю. Как всегда, много комментариев, но не все представители СМИ, других структур их читают, поэтому хотела бы выложить один, как наиболее концентрирующий народное неприятие и негодование», сказала Мария Шукшина.Мария Шукшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ниже Мария Шукшина разместила комментарий. В нем, в частности, говорится, что люди должны перестать покупать билеты на шоу «поющих трусов». Также в комментарии утверждается, что историк моды Александр Васильев – «яркий представитель ЛГБТ», а его «другом» является Николай Цискаридзе. Также в комментарии говорится, до сих пор продолжается турне по России Филиппа Киркорова. «Представители нацменьшинств откровенно издевающиеся над страной — это уже модный тренд, где и одержимая реально Наргиз через два дня после «депортации» появляется на экранах, и Манижа, не первый раз поливающая грязью Россию. Доколе?», — говорится в комментарии. Напомним, что Манижа представляла Россию на «Евровидении». В последнее время она сделал несколько противоречивых заявлений относительно ситуации на Украине.