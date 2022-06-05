Мария Шукшина высказалась об ЛГБТ и Маниже
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Мария Шукшина высказалась об ЛГБТ и Маниже

Мария Шукшина высказалась об ЛГБТ и Маниже
Актриса Мария Шукшина в шоке от того, что позволяют себе звезды.   Артистка негативно высказалась о певице Маниже, которая, как она считает, не первый раз откровенно поливает грязью Россию. «Друзья, полностью разделяю ваш праведный гнев и поддерживаю. Как всегда, много комментариев, но не все представители СМИ, других структур их читают, поэтому хотела бы выложить один, как наиболее концентрирующий народное неприятие и негодование», сказала Мария Шукшина.
Мария Шукшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ниже Мария Шукшина разместила комментарий. В нем, в частности, говорится, что люди должны перестать покупать билеты на шоу «поющих трусов». Также в комментарии утверждается, что историк моды Александр Васильев – «яркий представитель ЛГБТ», а его «другом» является Николай Цискаридзе. Также в комментарии говорится, до сих пор продолжается турне по России Филиппа Киркорова. «Представители нацменьшинств откровенно издевающиеся над страной — это уже модный тренд, где и одержимая реально Наргиз через два дня после «депортации» появляется на экранах, и Манижа, не первый раз поливающая грязью Россию. Доколе?», — говорится в комментарии. Напомним, что Манижа представляла Россию на «Евровидении». В последнее время она сделал несколько противоречивых заявлений относительно ситуации на Украине.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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