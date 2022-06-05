Марк Рудинштейн унизил Елену Проклову

Актриса Елена Проклова ошарашила своими откровениями. Марк Рудинштейн, услышав откровения артистки, не только высмеял ее, но и унизил. Режиссер говорил, якобы Проклова с несовершеннолетнего возраста встречалась с мужчинами постарше и имела беспорядочные половые связи.Елена Проклова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?!» — заявлял Марк Григорьевич при жизни. К слову, Елена Игоревна не оставила без внимания слова продюсера и ответила ему, правда, когда он уже ушел из жизни. «Я его видела за всю жизнь раз 10 перед началом ток-шоу, где мы вместе участвовали. Он всегда был очень галантен. Его агрессия по отношению ко всем — это комплекс маленького мужчины. А вот какие у меня были отношения с Янковским — это мое личное дело», — возмущалась звезда кино.