На Xbox & Bethesda Showcase могут представить новый Crash Bandicoot

Вадим Карасев





Новая часть Crash Bandicoot может быть анонсирована на мероприятии Xbox & Bethesda Showcase, которое состоится 12 июня. Об этом сообщил инсайдер Rand al Thor 19 в выпуске подкаста Xbox Chaturdays 69. Подтвердил его слова и другой инсайдер Джез Корден.

Точной информации, что собой будет представлять новая часть Crash Bandicoot, у журналистов нет. Они не говорят, будет ли это пятая номерная часть, но при этом указывают на важную деталь — игра станет многопользовательской. По жанру новый Crash Bandicoot, согласно их информации, будет представлять собой браулер на 4 игроков. Разработкой занимается студия Toys For Bob, которая принадлежит Activision Blizzard.

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Напомним, прошлая часть серии Crash Bandicoot вышла в 2020 год — это проект Crash Bandicoot 4: It’s About Time.