Надежда Бабкина показала, как провела выходные в загородном особняке с внуком

Певица и телеведущая Надежда Бабкина наслаждается хорошей погодой в загородном особняке в компании родных. Популярная певица и соведущая программы Первого канала «Модный приговор» Надежда Бабкина – счастливая бабушка. У Надежды Бабкиной подрастает внук Георгий, названный в честь своего прадеда, и две внучки – Верочка и Марфуша. Всех троих звезде подарил единственный сын Даниил Заседателев. Надежда Бабкина обожает своих внуков и старается находить в своем плотном графике время на общение с ними. В телеграм-канале Надежда Бабкина рассказала, что эти выходные провела с семьей в загородном особняке. В качестве доказательства Надежда Георгиевна поделилась снимками. Один из кадров сделал ее внук Георгий, а другой – кто-то из членов семьи.Надежду Бабкину фотографирует внук Георгий «Летом за городом рай. Вокруг зелено, благоухает сирень, а внук оттачивает на мне мастерство фотографа», — подписала кадры Надежда Бабкина.Надежда Бабкина с внуком Георгием На фото она позирует в стильном наряде, поддерживая свое реноме «модной народной» певицы. Надежда Бабкина облачена в джинсы-трубы с необработанным краем и рубашку в вертикальную полоску и с аппликацией в виде накладного кармана.