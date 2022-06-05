Настя Ивлеева сможет завести отношения только с банкоматом, заявил Соболев
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Настя Ивлеева сможет завести отношения только с банкоматом, заявил Соболев

Настя Ивлеева сможет завести отношения только с банкоматом, заявил Соболев
Над ведущей Настей Ивлеевой посмеялись за попытку найти любовь. Илья Соболев часто записывает пародии на звезд или шутит на актуальные темы. Комик не смог удержаться и от комментариев в адрес Ивлеевой. Недавно блогерша объявила о запуске шоу, в котором будет выбирать из 50 участников того единственного. Новое шоу называется «Сердце Ивлеевой». Блогерша в предвкушении от встреч с потенциальными женихами. Сейчас создатели активно проводят кастинг по всей стране, шоу планируют запустить осенью. Однако некоторые сомневаются, что поиск избранника в реалити — хорошая идея. Свое мнение в шуточной манере высказал и Илья Соболев. «Вообще, судя по прошлым отношениям у Насти мужчина должен быть богатым и не очень похожим на человека. Думаю, что шансы есть только у банкомата», — сказал комик, напомнив об эксцентричном образе Элджея, бывшего мужа Ивлеевой.
Настя Ивлеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Соболев прошелся и по близкому другу 31-летней невесты. Эльдар Джарахов не раз публично восторгался, как внешностью, так и человеческими качествами блогерши, но между ними нет романтических отношений. «Он тоже холостой. Сейчас у него болезнь похуже диабета (Эльдар действительно страдает сахарным диабетом — Прим. «З-ая.ру»), называется «френдзона», — шутил шоумен. Илья напомнил, что у Ивлеевой высокие требования к избраннику. «Не завидую парням, которые будут биться за сердце Насти, потому что ее очень трудно удивить. У нее свой бренд чипсов, шоу с трансами, собственный марафон по похудению, она сосалась с Собчак. Чтобы ее удивить, я даже не знаю, кем ты должен быть. Хотя знаю… Он сейчас с Иришкой Чики-Пики мутит», — намекнул артист на звезду трэш-блогинга Олега Монгола.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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