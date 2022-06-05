Ольга Бузова заявила, что ей не стыдно за отношения с Давидом Манукяном

Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала о драмах в личной жизни. Роман Оли с Давой продлился около года. За счастливыми влюбленными наблюдала вся страна. Казалось бы, вот тот человек, который залечит раны артистки после болезненного расставания с Дмитрием Тарасовым. Но и этот союз был обречен на скандальный разрыв. Только сейчас Ольга с уверенностью может сказать, что от былых переживаний не осталось и следа. А ведь чувства артистки были настолько сильными, что она помогала спутнику устраивать карьеру, поддерживала во всем. Благодаря ей Дава пробился в звездную тусовку и оброс многочисленными полезными знакомствами. Поклонники считают, что он использовал Бузову в личных целях, а когда получил свое — бросил. «Мне не стыдно, это часть моей жизни — я это прекрасно понимаю. И на сегодняшний день сердце мое не болит, можно так сказать. Тогда я вновь полюбила спустя три года после развода. А потом получила еще одну большую сердечную травму. Ты любишь, влюбляешься и посвящаешь себя мужчине — и тебя опять обламывают, скажем так. Но я не боюсь отношений. Просто поняла, что все равно должна быть в эпицентре. Мне это надо», — заявила 36-летняя артистка в интернет-шоу «Света вокруг света».Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По всей видимости, певица остыла и больше ничего не испытывает к бывшей пассии. Ранее она признавалась, что скучает по Даве. Сегодня Бузова верит в любовь и уверенно смотрит в будущее. После пережитых ссор, обманов и скандалов, звезда снова готова к отношениям. Отметим, Дава часто устраивал любимой сюрпризы, дарил подарки, баловал угощениями, называл ласковыми словами и даже посвятил избраннице несколько песен. Бузова купалась в заботе, любви. Но год назад звезда сообщила о своем мужчине неприятные вещи. По словам Ольги, Дава оскорблял ее, поднимал руку и изменял. Сам экс-возлюбленный теледивы отрицает все обвинения. Он считает, что союз распался из-за разницы в характерах: «Мы поняли, что нам не по пути». Если сердце Ольги все еще свободно, то 29-летний музыкант недавно стал встречаться с Мари Краймбрери. Свои отношения пара тщательно скрывает.