Производители получат льготные кредиты на упаковку

01:07 Автор: Ольга Шульга

Минсельхоз обновил перечни направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов в сельском хозяйстве. Такой приказ ведомства вступает в силу 5 июня.

В частности, выдавать эти кредиты теперь будут товаропроизводителям (за исключением тех, кто ведет личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям и ИП, занимающимся переработкой сельхозпродукции по договорам и займе, заключенным с 1 мая 2022 года до 31 декабря 2022 года на срок до 1 года. Предоставлять займы начнут, в том числе, на приобретение упаковки, а также материалов для упаковки и фасовки молока и молочной продукции, мясной продукции, хлебобулочных изделий.

Законы, вступающие в силу с 5 июня

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

#сельское хозяйство #деньги

154На Кубани будут предоставлять в аренду без торгов землю под сады интенсивного типа 21.04.2022Новое поколение сеялок начали собирать в городе Шахты 26.04.2022РПЦ передала на Украину 700 тонн гуманитарной помощи 24.04.2022Антиваксеры забыли, что их самих привили родители 24.04.2022