Производители получат льготные кредиты на упаковку
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Производители получат льготные кредиты на упаковку

Производители получат льготные кредиты на упаковку

01:07  Автор: Ольга Шульга



Минсельхоз обновил перечни направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов в сельском хозяйстве. Такой приказ ведомства вступает в силу 5 июня.

В частности, выдавать эти кредиты теперь будут товаропроизводителям (за исключением тех, кто ведет личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям и ИП, занимающимся переработкой сельхозпродукции по договорам и займе, заключенным с 1 мая 2022 года до 31 декабря 2022 года на срок до 1 года. Предоставлять займы начнут, в том числе, на приобретение упаковки, а также материалов для упаковки и фасовки молока и молочной продукции, мясной продукции, хлебобулочных изделий.

Законы, вступающие в силу с 5 июня


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#сельское хозяйство #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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