Регина Тодоренко хочет родить в ванне

Ведущая Регина Тодоренко сделала признание. Бывшая звезда тревел передачи, а ныне эксперт шоу «Маска» Регина Тодоренко совсем скоро второй раз станет мамой. Для опытной путешественницы нет предела возможностям, поэтому она погрузилась на последних месяцах беременности в самолет и вместе с семьей отправилась на Бали. К чему такие жертвы, ведь перелет на остров даже прямым рейсом занимает не менее 12 часов, а с пересадками может превышать сутки. Но Регина почему-то решила, что именно на Бали находится место ее силы, а значит ей позарез туда надо. «Для меня это остров Бали, где я себя чувствую умиротворенной и целостной. Сейчас самая важная задача — сберечь и вырастить жизнь внутри меня. Каждый день я стараюсь начинать с благодарностей, медитации, йоги, плавания, поэтому и засела в уютное гнездышко!», — делится Регина первыми впечатлениями в своем аккаунте.Регина Тодоренко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Она признает, что кто-то может посчитать ее сумасшедшей. Но это только потому, что не видели ванну в ее номере, в которой желание родить возникает даже у того, кто вообще не беременный. «Когда увидела ванную в номере, сразу захотелось там родить. Возможно, это гормональный всплеск, а может быть, я просто начала слышать свое тело», — пробило на философию жену Влада Топалова. Она признается, что они сейчас делают все возможное, чтобы первое свидание с новым членом семьи прошло в самой благоприятной атмосфере. Таким образом можно было сделать вывод, что матерью Тодоренко решила стать именно на Бали, но она уже покинула остров. Видимо, напиталась силой и теперь полетела обратно.