Российские военные сбили украинские самолеты Ан-26 и МиГ-29

Тема: Военная операция на Украине

12:49 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: Минобороны

Российская авиация за сутки сбила два самолета воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

В районе Одессы средства противовоздушной обороны сбили самолет военно-транспортной авиации Ан-26, перевозивший вооружение и военную технику. В ходе воздушного боя в районе Славянска уничтожен самолет МиГ-29.

Также уничтожены 10 беспилотников в районах населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей. Над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ударит по новым объектам, если Киев получит дальнобойные ракеты. Отвечая на вопрос журналиста о поставках США Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО), Путин заявил, что украинская армия и сейчас обладает такими системами, однако у нее нет ракетных снарядов высокой дальности.





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