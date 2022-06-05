Слух: первый сезон в Battlefield 2042 стартует уже 9 июня

Вадим Карасев





Похоже, что первый сезон в Battlefield 2042 все же стартует в начале июня, как ранее и обещало издательство Electronic Arts. Известный игровой инсайдер Nick Baker (Xbox Era) сообщил дату старта давно ожидаемого сезона в шутере.

Nick Baker заявил, что 9 июня стартует первый сезон в Battlefield 2042. Незадолго до старта сезона, 7 июня, будут опубликованы 3 трейлера: трейлер самого сезона, трейлер боевого пропуска и трейлер нового специалиста Эвелин Лис.

Инсайдер также отметил, что 6 июня, то есть уже завтра, лидеры мнений (журналисты, блоггеры) получат возможность ознакомиться с первым сезоном игры и записать контент для своих зрителей, который смогут опубликовать 7 июня — после публикации трейлеров.