Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь фейком
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Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь фейком

Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь фейком
Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян активно публиковали совместные кадры с Маврикия и показывали обручальные кольца. Роман Павла Прилучного с молодой актрисой Зепюр Брутян оказался всего лишь придуманной историей. Это подтвердила сама девушка в соцсетях. Почти месяц подписчики с интересом наблюдали за отношениями пары и удивлялись, что звезда «Мажора» так быстро устроил свое личное счастье. После того, как Прилучный бросил Агату Муцениеце с детьми и ушел к Мирославе Карпович, он стал скрывать личную жизнь. Ни для кого не было секретом, что они живут вместе, но в соцсетях актеры свою личную жизнь не демонстрировали. А в конце зимы упрямо заговорили о расставании пары. В соцсетях Прилучного все чаще стали появляться кадры с детьми, на которых мелькала экс-жена.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян И вдруг Павел запостил кадр с эффектной брюнеткой. Молодой девушкой оказалась Зепюр Брутян, партнерша актера по сериалу «В клетке». Пара отправилась на Маврикий, но не просто на отдых, а в свадебное путешествие! Якобы перед отъездом они успели пожениться в кругу близких друзей. Прилучный даже показал обручальное кольцо. Надо сказать, что многие подписчики пары все-таки не верили в роман и объясняли такую чрезмерную открытость прогревом перед новым проектом.И, видимо, они оказались правы. Подтвердила это Зепюр Брутян.
«Крайний съемочный день закончен. Всем спасибо! Павел Прилучный — замечательный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков», — иронично написала 26-летняя актриса. Подписчики не сдержали эмоций: «А многие поверили. С самого начала писала, что это постановка», «Походу он с Карпович и живет. Это просто работа». Теперь остается дождаться возвращения пары в Москву, возможно здесь ситуация изменится. Не исключено, что скоро Зепюр в соцсетях Павла сменят семейные кадры с детьми и Агатой Муцениеце.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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