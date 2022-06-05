Тигран Кеосаян рассказал о своей вине перед Аленой Хмельницкой
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Тигран Кеосаян рассказал о своей вине перед Аленой Хмельницкой

Тигран Кеосаян рассказал о своей вине перед Аленой Хмельницкой
Ведущий Тигран Кеосаян рассказал об отношениях с бывшей женой. В 2014 году распался союз режиссера с актрисой Аленой Хмельницкой. Звезды кино прожили в браке более 20 лет. Тигран Кеосаян не отрицает, что расставание произошло из-за возникших чувств к другой женщине — журналистке Маргарите Симоньян. Несмотря на все перипетии, Тигран Эдмондович сумел сохранить теплые отношения с бывшей женой. Более того, с Хмельницкой близко дружит и Маргарита. «Мы все поддерживаем отношения, — заверил 56-летний режиссер в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube. — Бывало, вместе отдыхали. Во всех ситуациях надо людьми оставаться. Так получилось. Моя обязанность содержать Алену, она мать моих детей. Она воспитала дочерей так, что мне за них не стыдно. Алена как была мне родным человеком, так и остается! Она же не виновата, что я встретил любимую Маргариту. Я ушел из семьи. Это моя вина. Ну как моя вина... Жизнь так сложилась».
Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Симоньян родила Кеосаяну троих детей. В последнее время супруги редко делятся рассказами о жизни наследников, зато откровенничают об атмосфере дома. «Она правильно воспитанная жена. Мне безумно нравится, что Рита делает. Я просто искренне радуюсь, что этот человек просто есть на планете Земля. Не перестаю удивляться и кайфовать от нее. Она отвечает за быт. У нас есть четкое разделение обязанностей. Я думаю и пишу в кабинете, а она кормит детей. Все делается для того, чтобы мне было комфортно. Маргарита сама готовит фантастически. Она абсолютно классическая кавказская супруга. У нее очень много дел. Удивляюсь, как все таланты умещаются в ней, такой красивой и субтильной женщине. Клянусь, я сейчас не являюсь ее рекламным менеджером», — расчувствовался режиссер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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