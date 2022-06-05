В России обновили методику оценки эффективности губернаторов

12:12 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: Правительство России

В России начнут действовать обновленные критерии оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти. Об этом говорится на сайте правительства.

Речь идет об изменениях в шести методиках расчета эффективности, в том числе «Качество городской среды», «Качество окружающей среды», «Цифровая зрелость».

В методике «Качество окружающей среды» повышены требования к работе с отходами, тогда как методика «Цифровая зрелость» обновлена полностью. Если раньше в ней устанавливался единый для всех регионов уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, то теперь он будет свой для каждого субъекта.

Регионы, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.

Оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 — для расчета показателей за предыдущий год, еще 19 — для установления целевых значений на будущее. Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в том числе ожидаемую продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

С 1 июня в России вступил в силу закон, снимающий запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд. Кроме того, по новому закону срок полномочий губернаторов и региональных парламентов составит 5 лет.





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