ВСУ захватили офис ООН в Краматорске
Тема: Военная операция на Украине
15:00 Автор: Руслан Грудцинов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили офис Организации объединенных наций (ООН) в Краматорске и три служебных автомобилей с дипломатическими номерами. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.
Украинские вооруженные формирования не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото- и видеосъемку, рассказали в ДНР.
В штабе напомнили, что в марте украинские военные похитили автомобили ООН в Краматорске и обстреливали из них российскую авиацию в Харькове.
Народная милиция ДНР сообщила 5 июня, что шахта имени Челюскинцев в Донецке оказалась уничтожена в результате обстрелов со стороны ВСУ. По данным милиции, «били из минометов, градов и ураганов».
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