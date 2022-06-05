ВСУ захватили офис ООН в Краматорске
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ВСУ захватили офис ООН в Краматорске

ВСУ захватили офис ООН в Краматорске

Тема: Военная операция на Украине


15:00  Автор: Руслан Грудцинов



Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили офис Организации объединенных наций (ООН) в Краматорске и три служебных автомобилей с дипломатическими номерами. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

Украинские вооруженные формирования не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото- и видеосъемку, рассказали в ДНР.

В штабе напомнили, что в марте украинские военные похитили автомобили ООН в Краматорске и обстреливали из них российскую авиацию в Харькове.

Народная милиция ДНР сообщила 5 июня, что шахта имени Челюскинцев в Донецке оказалась уничтожена в результате обстрелов со стороны ВСУ. По данным милиции, «били из минометов, градов и ураганов».


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#Донбасс #Украина


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По материалам: pnp.ru

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