Вучич лично занялся логистикой визита Лаврова в Сербию

19:20 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Ситуация с визитом министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Сербию усложняется, и президент республики Александар Вучич лично занимается логистическими моментами его прилета в Белград. Об этом в воскресенье в эфире телеканала Pink сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич.

«Ситуация с визитом Лаврова в Сербию очень тяжелая. Невероятно, что сегодня ситуация в Европе и мире такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами как логистика передвижения министра иностранных дел другой страны, от чего зависит сможет ли он приехать или нет», — отметила Брнабич.

По ее словам, Александар Вучич интенсивно работает на организации визита Лаврова в Белград, проводя встречи с представителями России, США, Германии и Евросоюза.

Глава сербского правительства также отметила, что приезд такого высокопоставленного лица из России должен быть использован для того, чтобы услышать позицию Москвы.

«Когда у вас визит на таком высоком уровне, как визит министра иностранных дел Российской Федерации, вы могли бы подумать, что люди, особенно в кризисные времена, какие мы видим сегодня, когда мир на грани третьей мировой войны, заинтересованы услышать его позицию, вне зависимости от того, что они с ними не согласны и считают их ошибочными. Не может быть сделать шаг к миру, если не разговаривать и не слышать друг друга», — подытожила она.

В воскресенье сербские СМИ сообщили, что Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для пролета самолета главы российского МИД, который 6 июня должен прибыть с рабочим визитом в Белград.





Читайте также:

• Лавров встретится с Вучичем в Сербии • Вучич: 77% сербов выступают против введения антироссийских санкций

#Сербия #международные отношения

Ещё материалы: Сергей Лавров

165Матвиенко отметила неоценимый вклад Сербии в разгром нацизма 07.05.2022Сербия выбрала мир и стабильность​ 05.04.2022Инна Святенко: Программу детского кешбэка нужно сделать постоянной 05.05.2022В Мосгордуме предложили на время запретить торговлю жидкостями для курения 27.04.2022