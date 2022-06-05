Вучич лично занялся логистикой визита Лаврова в Сербию
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Вучич лично занялся логистикой визита Лаврова в Сербию

Вучич лично занялся логистикой визита Лаврова в Сербию

19:20  Автор: Илья Сокольникас, Белград



Ситуация с визитом министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Сербию усложняется, и президент республики Александар Вучич лично занимается логистическими моментами его прилета в Белград. Об этом в воскресенье в эфире телеканала Pink сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич.

«Ситуация с визитом Лаврова в Сербию очень тяжелая. Невероятно, что сегодня ситуация в Европе и мире такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами как логистика передвижения министра иностранных дел другой страны, от чего зависит сможет ли он приехать или нет», — отметила Брнабич.

По ее словам, Александар Вучич интенсивно работает на организации визита Лаврова в Белград, проводя встречи с представителями России, США, Германии и Евросоюза.

Глава сербского правительства также отметила, что приезд такого высокопоставленного лица из России должен быть использован для того, чтобы услышать позицию Москвы.

«Когда у вас визит на таком высоком уровне, как визит министра иностранных дел Российской Федерации, вы могли бы подумать, что люди, особенно в кризисные времена, какие мы видим сегодня, когда мир на грани третьей мировой войны, заинтересованы услышать его позицию, вне зависимости от того, что они с ними не согласны и считают их ошибочными. Не может быть сделать шаг к миру, если не разговаривать и не слышать друг друга», — подытожила она.

В воскресенье сербские СМИ сообщили, что Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для пролета самолета главы российского МИД, который 6 июня должен прибыть с рабочим визитом в Белград.


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#Сербия #международные отношения

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По материалам: pnp.ru

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