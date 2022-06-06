17 смешных зарисовок, демонстрирующих, что совместная жизнь — это не только про романтику и обнимашки

Выстроить крепкие отношения — это та ещё задача! Порой для этого нужно приложить уйму усилий. Немаловажным в процессе достижения взаимопонимания между партнерами является чувство юмора. Всегда оставаться на одной волне бывает затруднительно. Однако те пары, которые научились относиться к совместной жизни с юмором, способны наслаждаться ею без ссор и обид. А что? Превратить «бытовуху» в ситком — не худшая идея!

Каждое утро моя девушка делает себе причёску в такой позе

Значит, подтверждено, что пол — это лава?

Подождите, она наполовину птица?

Мой парень неделю отвечал за уборку на кухне

Теперь я знаю маленький секрет своего парня

Мой подарок жене на день Святого Валентина после ссоры

Сделай меня своим кровавым Валентином.

Он ещё удивляется, почему я не могу с ним спать

Мой жених не хотел наряжаться на Хеллоуин. Поэтому я придумала это

Красиво, но ты забыла отрастить усы.

Жена впервые оставила меня наедине с детьми. Когда она спросила, как у нас дела, я отправил ей фото

Я чуть не умер от страха, увидев эту куклу. Как оказалось, жена просто начала готовиться к Хеллоуину

Сделал форт для своей девушки, чтобы она могла спокойно смотреть фильмы

Он — мотылёк, она — свет его жизни

Моя девушка начала понимать шутки моей семьи

Мне нравится, что у губки сзади злобная ухмылка.

Тот самый момент, когда вы на одной волне

Пожаловался девушке, что у неё в разы больше свободного времени, чем у меня. Она выслала мне фото

Беременная жена сказала, что хочет принять ванну с тостами

Парень не даёт мне спокойно сходить в уборную

Щекотала своего парня. Он решил спрятаться от меня на дереве

Серьёзно, насколько сильна была ваша щекотка, что взрослому мужчине приходится убегать от неё?

Иди в сарай и возьми бензопилу…

Приехал на дачу за шинами из гаража, а жена успела одно утащить на клумбу

Скажи спасибо, что она у тебя лебедя из неё не успела вырезать.

Доказано, что здоровый юмор отлично укрепляет отношения. Героини этой подборки решили проверить это деле. Кажется, их вторые половинки в восторге от их находчивости и смекалки.