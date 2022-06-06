18 очень странных фотографий, на которых происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите

Некоторые вещи невозможно объяснить, даже если очень хочется это сделать. И сегодня мы собрали для вас фотографии, на которых происходит что-то очень странное и не подлежащее пониманию без контекста происходящего. Но предыстории мы никогда не узнаем, поэтому нам только и остаётся смотреть и недоумевать.

Привет, дружок!

Цыплёнок-скейтер

Это поклонение дорожному богу?

Капучино

Рыбка

Кстати, у нас есть целая подборка животных, на которых посмотрели сквозь стеклянные предметы, и это очень забавно.

Девочка-пепси

Аквапарк

В постели с любимой

Женщина-змея

Небесный человек

Мышка

Под наблюдением

Новая реальность

Компьютерная грамотность

Очень большие пульверизаторы

Что странного, написано же «CAT»

Кроватка, а зачем тебе такие большие ноги?

Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда странные и безумные идеи обрели очень качественное исполнение.

Свадьба мечты

А у вас есть такие фотографии? Делитесь в комментариях!