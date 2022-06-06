18 очень странных фотографий, на которых происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите
Сегодня, 19:05
Некоторые вещи невозможно объяснить, даже если очень хочется это сделать. И сегодня мы собрали для вас фотографии, на которых происходит что-то очень странное и не подлежащее пониманию без контекста происходящего. Но предыстории мы никогда не узнаем, поэтому нам только и остаётся смотреть и недоумевать.
Привет, дружок!
Цыплёнок-скейтер
Это поклонение дорожному богу?
Капучино
Рыбка
Кстати, у нас есть целая подборка животных, на которых посмотрели сквозь стеклянные предметы, и это очень забавно.
Девочка-пепси
Аквапарк
В постели с любимой
Женщина-змея
Небесный человек
Мышка
Под наблюдением
Новая реальность
Компьютерная грамотность
Очень большие пульверизаторы
Что странного, написано же «CAT»
Кроватка, а зачем тебе такие большие ноги?
Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда странные и безумные идеи обрели очень качественное исполнение.
Свадьба мечты
А у вас есть такие фотографии? Делитесь в комментариях!
По материалам: Юмор