18 очень странных фотографий, на которых происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

18 очень странных фотографий, на которых происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите

18 очень странных фотографий, на которых происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите

Некоторые вещи невозможно объяснить, даже если очень хочется это сделать. И сегодня мы собрали для вас фотографии, на которых происходит что-то очень странное и не подлежащее пониманию без контекста происходящего. Но предыстории мы никогда не узнаем, поэтому нам только и остаётся смотреть и недоумевать.

Привет, дружок!

Цыплёнок-скейтер

Это поклонение дорожному богу?

Капучино

Рыбка

Кстати, у нас есть целая подборка животных, на которых посмотрели сквозь стеклянные предметы, и это очень забавно.

Девочка-пепси

Аквапарк

В постели с любимой

Женщина-змея

Небесный человек

Мышка

Под наблюдением

Новая реальность

Компьютерная грамотность

Очень большие пульверизаторы

Что странного, написано же «CAT»

Кроватка, а зачем тебе такие большие ноги?

Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда странные и безумные идеи обрели очень качественное исполнение.

Свадьба мечты

А у вас есть такие фотографии? Делитесь в комментариях!

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Square Enix подтвердили разработку новой части Just Cause
Square Enix подтвердили разработку новой части Just Cause
Xbox, Forza и Krispy Kreme выпустили лимитированную серию пончиков
Xbox, Forza и Krispy Kreme выпустили лимитированную серию пончиков
Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита" Ароном Пайпером. В сети гадают: это роман или хайп
Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита"
18 очень странных фотографий, на которых происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите
18 очень странных фотографий, на которых происходит нечто, требующее
Жуков назвал главные законопроекты недели
Жуков назвал главные законопроекты недели
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, почему сбежала от мужа
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, почему сбежала от мужа
Татьяна Лазарева призналась, на что живет
Татьяна Лазарева призналась, на что живет
Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста
Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста
Прохор Шаляпин борется с ревностью кота новой пассии
Прохор Шаляпин борется с ревностью кота новой пассии
Советы, которые вам не нужны: 5 способов отшить назойливого советчика
Советы, которые вам не нужны: 5 способов отшить назойливого советчика
Трансляция Xbox & Bethesda Showcase будет переведена на русский язык
Трансляция Xbox & Bethesda Showcase будет переведена на русский
Xbox проведет дополнительное игровое шоу 14 июня — Xbox Games Showcase Extended
Xbox проведет дополнительное игровое шоу 14 июня — Xbox Games

Топ на сегодня

Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase
Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda
Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь фейком
Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь
Регина Тодоренко хочет родить в ванне
Регина Тодоренко хочет родить в ванне
4 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 30 мая — 5 июня
4 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 30 мая — 5
Достижения GoldenEye 007 стали доступны на сайте Xbox, анонс можно ждать 12 июня
Достижения GoldenEye 007 стали доступны на сайте Xbox, анонс можно

Еще по теме

18 абсурдных фотографий, на которых запечатлено нечто странное и вызывающее замешательство
В Сети появились «живые» снимки Samsung Galaxy S9 Plus (ФОТО)
17 хитрых фотографии из серии «показалось», которые без труда обманут ваши глаза
Веселые спортивные моменты (17 фото)